Bipartito. Separato.

Ieri, domenica 24 ottobre, il palcoscenico del Teatro Sociale di Fasano è stato diviso in due: dentro o fuori. Canti religiosi o suoneria del cellulare. L’ingresso di un convento di clausura.

Per il terzo spettacolo in concorso al Festival “Di scena a Fasano” una scenografia lignea e particolareggiata ha materializzato la linea divisoria tra spirito e concretezza.

“Libere clausure”: un’opera di Marina Pizzi, che vede in scena tre personaggi e il varco di un convento. Una suora, una novizia e un’immobiliarista.“La Cricca” di Taranto, unica compagnia in concorso del sud Italia, ci ha accompagnati in un viaggio personale, un viaggio utile per scardinare pregiudizi e luoghi comuni.

Qual è la vera libertà e quale la vera solitudine? Qual è la vera completezza e quale la normalità?

Rimettere tutto in discussione, tra pragmaticità e provvidenza, tra i ritmi frenetici della quotidianità e lo spazio lento del pensiero. Questo l’obiettivo intrinseco della pièce: indurre alla riflessione.

Il prossimo appuntamento è per sabato 30 ottobre.