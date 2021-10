La dodicesima edizione del Festival teatrale “Di scena a Fasano” è pronta a far riaccendere le luci della ribalta del Teatro Sociale.

Oggi, domenica 17 ottobre, a distanza di un anno dal primo spettacolo rappresentato, si riprenderà con il secondo spettacolo in cartellone.

La compagnia veronese “Teatro Impiria” porterà in scena sulle prestigiose tavole di legno del teatro comunale fasanese “Molto Piacere”, spettacolo liberamente tratto da un film di Ròman Polànski che mette in scena quello che potrebbe essere un civile incontro tra due coppie di genitori i cui bambini si sono picchiati al parco. Ma gli iniziali convenevoli e buoni proponimenti si trasformano in velenosi e cinici battibecchi, non solo tra le due coppie di genitori ma anche all’interno delle stesse coppie. Il “civile” incontro diviene presto una carneficina dialettica in un tutti-contro-tutti, tanto esilarante per il pubblico quanto amara nella realtà, dove quattro adulti arrivano a comportarsi come bambini.

Uno spettacolo-battaglia dove le linee di combattimento vengono continuamente ridisegnate, in quella che risulterà una resa dei conti finale ed irreversibile, dove ognuno si rivela per ciò che è veramente: mostrando le proprie contraddizioni più profonde. Il “civile” incontro cede presto sotto la spinta di queste forze, innescando una carneficina dialettica tanto esilarante per il pubblico, quanto amara nella realtà. L’umorismo nasce - pirandellianamente parlando - dal conflitto tra la forza profonda della vita e le maschere che ciascun personaggio rappresenta.

Una commedia tragica e comica, graffiante e divertente, che elargisce un valido esempio della condizione umana degli occidentali all’alba del terzo millennio, dove uomini e donne si sentono ostinatamente più importanti dell'ambiente che li circonda.

Un appuntamento imperdibile non soltanto per il gusto di assistere all’opera rappresentata ma anche e soprattutto per celebrare il ritorno del “Di scena a Fasano”, il festival teatrale più longevo della città che da ben 12 anni diffonde e promuove la cultura teatrale su tutto il territorio fasanese.

Sarà possibile acquistare i singoli biglietti al botteghino del teatro sociale al costo di 12€ in platea e 10€ in galleria.

Porta ore 18.30

Sipario ore 19.00

Per info: 329 4609836.