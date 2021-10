Presentazione del progetto “Come Musica - Opera di Teatro Pop”

“Questa è la storia di un sogno.

Questa è la storia di come l’amicizia e la passione per la musica possano incrociarsi e dare forma a un comune miraggio: mettere in scena uno spettacolo con le canzoni di Lorenzo Jovanotti.

Questa è la storia di come talento, coraggio, incoscienza e perseveranza, siano gli ingredienti per compiere un grande passo. Negli ultimi nove mesi è nato un gruppo, un team, una famiglia in continua evoluzione che pian piano ha abbracciato sempre più artisti tra illustratori, scrittori, attori, musicisti, autori, registi, compositori, cantanti nonché professionisti del mondo dello spettacolo.

Questa è la storia di come nasce SenzaConfine, associazione nata nel 2021 in Puglia con l'obiettivo di incentivare e creare un punto d'incontro tra le arti performative, attraverso attività di formazione e produzione di spettacoli dal vivo ed eventi culturali che sostengano i giovani nel loro slancio verso la professione artistica.

Questa è la storia del progetto Come Musica - Opera di Teatro Pop, una realtà fortemente inclusiva che si declina attraverso un contenitore eterogeneo di creatività.”

Domenica 3 ottobre alle ore 12.00 presso la Casa delle Associazioni di Fasano (c.so Vittorio Emanuele 76) l’intero progetto verrà annunciato in conferenza stampa alla presenza del direttore artistico Ettore Bassi che, coinvolto dall’ambizione di questi giovani, ha deciso di prendere il timone dell’operazione guidandola con entusiasmo lungo il percorso. Interverranno l’autore David Marzi, la regista Teresa Cecere e tutto il cast. A completare lo staff presente, Alessandro De Blasio, giovane leva della produzione discografica della Sony, qui in veste di direttore musicale, supervisionato dal maestro Antonio Torella, nome di spicco del musical italiano e i promotori del progetto Francesco Leogrande e Mattia Ostuni.

Dialogherà con tutto il team creativo ed artistico, Marcello Biscosi, speaker radiofonico di Radio Ciccio Riccio, che contestualmente presenterà anche il volume “Come Musica – Immagini e parole tra le note” iniziativa di pregio, nata nella fase embrionale del progetto e sostenuta da Faso Editrice, tra le più longeve case editrici pugliesi.

La conferenza sarà aperta al pubblico fino a esaurimento posti.

L'evento sarà trasmesso in diretta Youtube dal canale SenzaConfine

https://www.youtube.com/channel/UCdghe321e2nxnr7hHodjzzA

Lo spettacolo sarà in scena nelle date 6-7-8 ottobre presso il Teatro Kennedy di Fasano, il 10 ottobre presso AncheCinema di Bari l'11 ottobre presso il Teatro Impero di Brindisi.