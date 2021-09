“Musica Aperta” al Museo Nazionale e Parco Archeologico di Egnazia

Domenica 26 settembre alle ore 18 nel Museo e Parco Archeologico di Egnazia in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, si terrà l’evento “Musica Aperta”.

Il parco ospiterà il concerto n. 3 in do minore per pianoforte e la celeberrima Romanza op. 50 in fa maggiore per violino del Quintetto Talos (pianoforte, due violini, viola e violoncello), Piero Rotolo (pianoforte) e Francesco D'Alessandro (violino).

Direzione artistica Flavio Maddonni.

Ingresso gratuito consentito con Green Pass. Prenotazioni con App Io Prenoto.

Informazioni al 347 4567734.