“UnderSkin”, la cover band degli U2 in concerto alla Villetta di Laureto

Venerdì 24 settembre ore 21,00 alla Villetta di Laureto ci sarà un nuovo evento organizzato dall’associazione “Quattrozampe nel Cuore” con il gruppo degli UnderSkin, che ripropongono cover dei brani dei mitici U2.

In questa occasione a differenza delle precedenti volte, la manifestazione musicale con il consueto buffet, avrà come fine quello di raccogliere denaro per donarlo al piccolo Ivan, un bambino affetto da un raro sarcoma di Ewing al 4° stadio, che sta lottando accanitamente contro questo brutto male.

Altre due associazioni locali, l’ASD Giovanni Custodero - il Guerriero sorridente e Peppe nel Cuore, che si battono in prima linea per sconfiggere i mali incurabili e dare voce a chi non ce l'ha più, affiancheranno l'associazione animalista nell'organizzazione e nella buona riuscita della serata.

Aspettiamo tutta la cittadinanza per trascorrere del tempo prezioso all’insegna della speranza e dell’altruismo, perché dinanzi al dolore altrui, naturalmente si sente il bisogno di diminuirlo con il proprio contributo. Il tutto sarà predisposto nel massimo rispetto della normativa Anticovid vigente.