Il “Mitico Blasco” per gli appuntamenti musicali di “Quattrozampe nel Cuore”

Proseguono gli appuntamenti musicali organizzati dall’associazione “Quattrozampe nel Cuore”.

Questo giovedì 16 settembre ore 21, al costo di 15€ (comprensivo di un primo, bevanda, frutta e dolce), ascoltiamo il Mitico Blasco, la band cover di Vasco Rossi ci farà percorrere le vie dei nostri ricordi, quando la spensieratezza e l’incoscienza ci facevano godere della vita, senza pensieri e crucci.

Un‘occasione per stare insieme, cantare a squarciagola canzoni stranote e salutare l’estate.

Si ricorda che tutti questi eventi sono realizzati grazie al contributo dei volontari dell’Associazione Quattrozampe nel Cuore, costituita per arginare il fenomeno del randagismo, per sensibilizzare le persone al rispetto e alla cura degli animali di ogni specie, per dare un’alternativa di vita ai nostri amici a quattrozampe senza una famiglia.

I proventi delle serate difatti, sono destinati all’attuazione degli obiettivi descritti.

Ringraziando per la partecipazione alle scorse serate, invitiamo ancora tutta la cittadinanza a trascorrere ore liete in nostra compagnia.

Il tutto sarà predisposto nel massimo rispetto della normativa Anticovid vigente.