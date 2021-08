Ieri, 8 agosto, ancora una volta la cornice mozzafiato del Parco Archeologico di Egnazia si è trasformata per accogliere l’appuntamento - questa volta sold out - del Locus Festival, evento inserito nel cartellone Wow! Fasano.

Al centro della scena l’equilibrio stabile e danzante tra adrenalinica energia e delicatezza disarmante di Diodato: questa la composizione con cui la sua travolgente essenza ha riempito il palcoscenico.

Un concerto multiforme, che si forma e si trasforma davanti agli occhi del pubblico che non può fare a meno di essere travolto dal viaggio che viene a crearsi davanti ai suoi occhi. Energia e vitalità sono le chiavi che danno il via all’evento.

Se ci si chiedesse cosa vuol dire divertirsi durante un concerto, infatti, basterebbe farsi rapire per due ore dall’irrefrenabile movimento di Diodato accompagnato da un’orchestra che, come lui, divora il palco e si diverte: Rodrigo D’Erasmo (violino), Andrea Bianchi (chitarre), Alessandro Commisso (batteria), Gabriele Lazzarotti (basso), Lorenzo Di Blasi (tastiere), Beppe Scardino (sax baritono e fiati) e Stefano “Piri” Colosimo (tromba e ottoni).

Un’altra estate in cui finalmente tutto sembra avere un senso.

Fino a quando sul palcoscenico resta solo Diodato, anzi Antonio, con il suo pianoforte. Non siamo più a Fasano, non siamo più in centinaia.

È la sua casa a Trastevere, quella in cui con la delicatezza del suo racconto ci ha permesso di entrare. La stessa delicatezza con cui si racconta, toccando le corde di coloro che lo ascoltano come fossero chitarre. È la sua mente, quella piena di sogni. Sogni che, come nei finali migliori, prendon forma.

E allora l’esplosione finale, quella che ti fa capire che partecipare ad un concerto stando seduto è davvero un peccato. Allora Fai rumore, fino a quando Diodato non scende tra il pubblico con Non ti amo più fino a concludere il concerto con un inno, quell’inno che ha dato il nome al suo album ed è diventato colonna sonora, quell’unica frase che esprime a pieno la bellezza e l’amore: che vita meravigliosa!