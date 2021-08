Bari in Jazz, al via oggi la rassegna alla Selva di Fasano

Sarà un agosto di grandi eventi a Selva di Fasano con tutti gli appuntamenti di Bari in Jazz che si terranno come sempre nella cornice del Minareto. Si parte domani con il primo evento della XVII edizione del festival metropolitano che fa parte del cartellone di «Wow! Fasano».

Oggi, 6 agosto, si comincia con “Mauro Gargano FEED”, con Alessandro Sgobbio piano, sintetizzatore Mauro Gargano contrabbasso, composizioni Christophe Marguet batteria, percussioni. Mauro Gargano, contrabbassista di origine barese residente in Francia da 22 anni, ci presenta il suo nuovo progetto in compagnia del pianista Alessandro Sgobbio, residente fra Francia e Norvegia, ed il noto batterista francese Christophe Marguet, già collaboratore di Henri Texier e ONJ, e molto attivo sulla scena del jazz contemporaneo europeo. Il repertorio, interamente composto dal contrabbassista, è quello del suo ultimo album intitolato FEED, uscito ad aprile, e pubblicato dall’etichetta francese DigginmusicProd, con il sostegno di Puglia Sounds Record. La musica, caratterizzata da colpi di scena ritmici, reminiscenze prog-rock, jazz, e musica contemporanea, sorprende per la sua varietà dinamica e improvvisativa. Uno storico programmatore di France Musique, Xavier Prevost, dopo aver assistito all’esibizione di questo trio, ha scritto a settembre sulla prestigiosa rivista Jazz Magazine: “Questo bellissimo concerto ci ha portato in un subbuglio fluttuante di emozioni. Una bella promessa per l’avvenire di questo gruppo, e per l’album che aspetteremo con impazienza”.

MISURE ANTI COVID

A partire dal 6 agosto 2021, per partecipare agli spettacoli, è obbligatorio essere in possesso di una delle Certificazioni verdi Covid-19 (Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 - di cui all’articolo 9, comma 2 - https://bit.ly/3ln9qqI), un documento, digitale o cartaceo, emesso gratuitamente dal Ministero della Salute.

Per maggiori informazioni sul come ottenere la Certificazione verde Covid-19:

https://www.sanita.puglia.it/certificazione-verde-covid-19

In occasione degli eventi in programma al Minareto si ricordano le modifiche alla viabilità nei giorni degli spettacoli.

In particolare: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 24, 27 e 28 agosto, dalle 19.00 alle 24.00, è sospesa temporaneamente la circolazione su ambo i lati di viale del Minareto, nel tratto compreso tra viale san Donato e viale Gordini. Nella stessa area è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto residenti e frontisti.

Si raccomanda di usufruire delle aree di parcheggio consigliate: via del Leccio (area prospiciente Tennis Club) e viale dei Castagni (alle spalle della chiesa trullo del Signore). Da qui percorrendo viale Toledo e viale del Minareto è possibile raggiungere villa Damaso Bianchi dove si svolgeranno gli eventi.

Inoltre l’amministrazione comunale ha predisposto un servizio di navetta gratuito dal parcheggio nei pressi della Casina municipale al Minareto e viceversa per gli eventi previsti nelle date: 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19 20 e 24 agosto.

«Invitiamo il pubblico a usufruire delle aree di parcheggio consigliate per garantire sicurezza e scorrimento della viabilità – raccomanda il sindaco Francesco Zaccaria –. Il Minareto sarà facilmente accessibile con le navette che abbiamo predisposto per gli appuntamenti in cui si prevede maggior afflusso di pubblico o anche a piedi con una piacevole passeggiata. Bari in Jazz è un appuntamento tradizione della nostra estate e anche quest’anno ci consentirà di far vivere il Minareto con eventi di qualità che valorizzeranno ancora di più uno dei nostri luoghi più belli e suggestivi».

BIGLIETTI E INFORMAZIONI

Ticket: 10€ + dp. Prevendite su Ciaotickets.

INFO PER IL PUBBLICO

Tel: +39 366 339 7036

SITO UFFICIALE https://www.bariinjazz.it