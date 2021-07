Wow! Fasano, sold out per Sergio Rubini e Diodato

Sergio Rubini e Diodato dopo Gianna Nannini, Willie Peyote e Valerio Lundini.

Altri due sold out nell’estate di Fasano che diventa sempre più «Wow!».

Tutto esaurito per Sergio Rubini e il suo spettacolo “Ristrutturazione” che è in programma venerdì 30 luglio al Minareto.

L’evento è il secondo appuntamento della rassegna Teatro sotto le stelle organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Si ricorda che per l’occasione dalle 19.00 alle 24.00, è sospesa temporaneamente la circolazione su ambo i lati di viale del Minareto, nel tratto compreso tra viale san Donato e viale Gordini. Nella stessa area è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto residenti e frontisti.

Si raccomanda di usufruire delle aree di parcheggio consigliate: via del Leccio (area prospiciente Tennis Club) e viale dei Castagni (alle spalle della chiesa trullo del Signore). Da qui percorrendo viale Toledo e viale del Minareto è possibile raggiungere villa Damaso Bianchi dove si svolgeranno gli eventi.

Inoltre l’amministrazione comunale ha predisposto un servizio di navetta gratuito dal parcheggio nei pressi della Casina municipale al Minareto e viceversa.

Tutto esaurito anche per il concerto di Diodato in programma l’8 agosto al parco Archeologico di Egnazia (evento Locus Festival)

«Questi due sold out sono un’ulteriore prova del consenso che la nostra estate sta avendo - dice il sindaco Francesco Zaccaria - e sono conferma degli apprezzamenti che proposte di qualità sempre ricevono dal pubblico. Dopo il tutto esaurito registrato da Gianna Nannini, da Peyote e da Valerio Lundini in entrambe le date di Torre Canne arrivano altri due sold out in un certo senso prevedibili. Anche le vendite degli altri eventi in programma stanno andando molto bene e sfioriamo il pienone».

Rubini chiuderà gli eventi di luglio in attesa di un agosto ricco di qualità con i concerti di Colapesce e Dimartino (7 agosto, Egnazia), Samuele Bersani (18 agosto, piazza Ciaia) e il grande teatro con Peppe Barra e Isa Danieli (5 e 24 agosto, Minareto). Tra gli eventi clou anche Michela Giraud (27 agosto) e tutti gli appuntamenti di Bari in jazz al Minareto.