Minareto, al via la programmazione di «Wow!Fasano»: ecco la viabilità nei giorni degli eventi

In occasione degli eventi in programma al Minareto a Selva di Fasano si ricordano le modifiche alla viabilità nei giorni degli spettacoli.

In particolare: venerdì 30 luglio 2021 e i giorni 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 24, 27 e 28 agosto, dalle 19.00 alle 24.00, è sospesa temporaneamente la circolazione su ambo i lati di viale del Minareto, nel tratto compreso tra viale san Donato e viale Gordini. Nella stessa area è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto residenti e frontisti.

Si raccomanda di usufruire delle aree di parcheggio consigliate: via del Leccio (area prospiciente Tennis Club) e viale dei Castagni (alle spalle della chiesa trullo del Signore). Da qui percorrendo viale Toledo e viale del Minareto è possibile raggiungere villa Damaso Bianchi dove si svolgeranno gli eventi.

Inoltre l’amministrazione comunale ha predisposto un servizio di navetta gratuito dal parcheggio nei pressi della Casina municipale al Minareto e viceversa per gli eventi previsti nelle date: 30 luglio, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19 20 e 24 agosto.

«Invitiamo il pubblico a usufruire delle aree di parcheggio consigliate per garantire sicurezza e scorrimento della viabilità – raccomanda il sindaco Francesco Zaccaria –. Ringraziamo la Polizia Locale, l’associazione nazionale Carabinieri, l’associazione nazionale Marinai e l’associazione nazionale Finanzieri che ci danno una mano nella gestione dei flussi come volontari. Da venerdì e per tutto il mese di agosto il nostro Minareto sarà scenario di grandi concerti, spettacoli teatrali e appuntamenti che impreziosiscono il cartellone di Wow! Fasano. In questi 5 anni abbiamo mantenuto fede a un impegno preso e in cui abbiamo fortemente creduto: valorizzare i siti più belli del nostro territorio e farli tornare a vivere. In questo senso si inserisce la programmazione prevista al Minareto, un altro segno del cambiamento che la nostra amministrazione ha concretizzato».