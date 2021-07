"Barone e Pirati - Vela e Musica per la legalità”, AccordiAbili in concerto con gli AbilBand

Oggi, sabato 24 luglio, dalle ore 20 “AbilBand” e “Gli Amici di AccordiAbili” saliranno sul palco nel Chiostro Santa Chiara di Mola di Bari, nell’ambito dell’iniziativa itinerante promossa da AccordiAbili e dall'associazione GV3 A gonfie vele verso la vita, che prevede una serie di eventi che faranno tappa in diversi porti turistici pugliesi lungo la costa adriatica: Villanova, Mola di Bari, Monopoli e Savelletri per diffondere messaggi di legalità attraverso attività legate al mare, alla vela e alla musica.

Da sempre AccordiAbili può contare su tanti musicisti “sognatori” che sostengono la sua mission e che anche per “Barone & Pirati” non potevano far mancare il loro contributo. È nata così, per l’occasione, una band, a cui è sembrato più che naturale dare il nome “Gli Amici di AccordiAbili”, composta da: Andrea Gargiulo sax – hammond, Camillo Pace basso, Onofrio Susca piano, Giovanni Renna batteria, Leo Laguardia clarinetto e Mariangela Rendini voce. Pescando nel vasto repertorio jazz e blues, a cavallo tra gli anni trenta e sessanta, “Gli Amici di AccordiAbili”, proporranno sei brani riarrangiati del maestro Andrea Gargiulo, anima dell'associazione Musica In Gioco: C Jam Blues di Duke Ellington, Summertime di George Gershwin, So what di Miles Davis, Mercy, Mercy, Mercy di Joe Zawinul e Sweet Home Chicago canzone popolare blues inserita nella colonna sonora del film The Blues Brothers che, nel corso dell'evento itinerante, porterà sul palco anche i ragazzi del progetto "La Legalità é una buona Abilità" che si uniranno in canto a “Gli Amici di AccordiAbili”.

Ad aprire la serata sarà l'AbilBand, gruppo musicale composto prevalentemente da musicisti con disabilità, nato grazie al finanziamento del bando regionale Puglia Capitale Sociale 2.0. AbilBand sarà diretta dal maestro Camillo Pace che con la sua chitarra e la sua voce si esibirà con Leonardo Laguardia, piano e voce, Pierangelo Nardone che canterà “Granada” di Claudio Villa, Leo Sabatelli con un personalissimo medley di “Finalmente tu” di Fiorello e “I feel good” di James Brown e Alice Iacovazzi che si esibirà interpretando un brano di Jovanotti: “Le tasche piene di sassi”. A chiudere l’esibizione, tutta l’AbilBand sul palco per suonare e cantare un brano inedito, scritto da tutta la band, in omaggio all'amore con le parole di Shakespeare.

Dal 17 luglio al 7 agosto, il programma degli eventi prevede veleggiate, escursioni in mare, gare di sup, concerti e tante altre iniziative per adulti e bambini.

"Barone e Pirati - Vela e Musica per la legalità” ha ottenuto il patrocinio della Regione Puglia, Comune di Ostuni, Comune di Fasano, Comune di Mola di Bari e Comune di Monopoli. L’iniziativa rientra nel progetto “A gonfie Vele per la legalità” finanziato dalla Regione Puglia.