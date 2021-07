“Festival Costa dei Trulli”, anche Fasano nel cartellone di concerti e spettacoli teatrali

Sono diventati nove i comuni che, scegliendo di intraprendere un percorso comune di promozione e valorizzazione del territorio, hanno aderito al progetto Costa dei Trulli. Si tratta di Monopoli, Fasano, Alberobello, Castellana Grotte, Polignano a Mare, Noci, Conversano e i nuovi entrati Putignano e Mola di Bari. L’intuizione di qualche anno fa di creare una rete di comuni del territorio Costa dei Trulli, che si estende dalla costa verso l'entroterra, si sta dimostrando vincente. Il progetto prevede una condivisione delle strategie di promozione turistica che da subito si è concretizzata con la creazione del Cartellone Costa dei Trulli – Ritrovarsi in ogni stagione e la realizzazione del Festival Costa dei trulli in cui sono coinvolti la maggior parte dei Comuni dell’aggregazione.

Giunto alla sua terza edizione il Festival propone un calendario fitto di appuntamenti, tra cui segnaliamo i due concerti in programma a Monopoli il 26 e il 27 luglio con due grandi nomi della musica italiana. Il 26 luglio, infatti, la scena sarà tutta per Gigi D’Alessio che si esibirà nell’Ex Deposito Carburanti di Monopoli (ore 21, ingresso a pagamento, biglietti su www.ticketone.it), mentre il giorno successivo, il 27 luglio, a salire sul palco allestito sempre all’Ex Deposito Carburanti sarà Annalisa (ore 21, ingresso a pagamento, biglietti su www.ticketone.it).

Il programma completo del Festival prevede poi una serie di appuntamenti disseminati sul territorio, una rassegna di concerti e spettacoli teatrali per tutti i gusti e tutte le età, itineranti nei comuni di Monopoli, Fasano, Mola di Bari, Castellana Grotte, Putignano e Noci. Il primo è in programma per questa sera, giovedì 22 luglio a Fasano al Parco Rupestre “Lama D’Antico” (ore 21) con Elio in "Ci vuole orecchio" (ticket su www.ciaotickets.com). Si prosegue il 23 luglio a Mola di Bari con il concerto “Morgan Piano Solo” all’Arena Castello (ore 21, ingresso su prenotazione su www.associazionepadovano.it), seguito il 24 luglio, sempre a Mola di Bari, al Chiostro di Santa Chiara da quello dei “Radicanto” (ore 21 ingresso gratuito).

Si arriva quindi al doppio appuntamento a Monopoli il 26 con Gigi D’Alessio per la tappa del suo nuovo tour estivo “Mani e Voce” che vedrà l’artista da solo sul palco con la sua voce e il pianoforte e il 27 luglio Annalisa per la tappa del suo tour “Nuda 10 Open Air”, legato al suo ultimo disco “Nuda” riproposto in una nuova versione dopo la partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo con il brano “Dieci” (entrambi alle 21 all’ex deposito carburanti, biglietti su www.ticketone.it).

Gli appuntamenti riprendono con il teatro il 30 luglio al Minareto sulla Selva di Fasano con Sergio Rubini in "Ristrutturazione" (ore 21, biglietti su www.ciaotickets.com) e con Peppe Barra in "Non c'è niente da ridere", sempre al Minareto sulla Selva di Fasano il 5 agosto (ore 21, biglietti su www.ciaotickets.com).

Il 13 agosto ci si sposta invece a Castellana Grotte per il concerto di Alessandro Quarta 5et in “No Limits” che avrà come sfondo la villa comunale Tacconi (ore 21, ingresso gratuito) mentre il 16 agosto, sempre a Castellana Grotte, ci sarà Lo Stato Sociale in largo Portagrande con il concerto “Recovery Tour” (ore 21, biglietti su www.ticketone.it).

Il 24 agosto si torna a Monopoli al Parco Lama Belvedere per il concerto con Rossana Casale, Grazia di Michele e Mariella Nava in collaborazione con Amici della Musica “Orazio Fiume” (ore 21, info e biglietti www.amicimusicamonopoli.it). Al Minareto sulla Selva di Fasano, sempre il 24 agosto, c’è invece un appuntamento di teatro con la grande Isa Danieli in “Raccontami” (ore 21, biglietti su www.ciaotickets.com).

Il 27 agosto ci si sposta al Faro di Torre Canne per l’appuntamento di teatro/cabaret con Michela Giraud in “La verità, nient’altro che la verità. Lo giuro” seguito il 28 e 29 agosto ancora da un appuntamento di teatro cabaret con Valerio Lundini in “Il mansplaining spiegato a mia figlia" (tutti ore 21, biglietti su www.ticketone.it).

Il 27 e 28 agosto nell’entroterra, Putignano ospiterà, all’interno del Parco Grotte di Putignano, un concerto di Musica Contemporanea promosso in collaborazione con l’associazione Sparks Aps (ore 21, biglietti su www.dice.it). Sempre a Fasano, spostandosi stavolta al Molo di Levante a Savelletri, il 28 agosto è in programma invece il concerto all’alba di Remo Anzovino (ore 06.30, ingresso gratuito).

Si arriva quindi a settembre con gli ultimi sei appuntamenti. Si inizia il primo settembre a Portavecchia a Monopoli con il suggestivo concerto all’alba per pianoforte e archi con Daniela Manco e il quartetto de “I solisti aquilani (ore 05.30, accesso libero). Un appuntamento che si ispira al folclore locale secondo cui chi fa il bagno all’alba il primo giorno di settembre previene l’insorgere del mal di testa, e che vuole portare questa antica tradizione a sposarsi con la musica e il festival Costa dei Trulli in quella che è considerata la cartolina di presentazione della Città di Monopoli.

Il 2 settembre ci si sposta invece all’Arena Castello a Mola di Bari per “Maul2021”, il concerto omaggio a Enzo Del Re (ore 19.45, accesso libero). Sempre il 2 settembre a Monopoli a Parco Lama Belvedere è invece in programma lo spettacolo teatrale e musicale "Letizia va alla guerra" con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo, in collaborazione con l'associazione "Allegra Brigata” (ore 21, info e biglietti presso “Spazio12” in via Eugenio Montale 12, 349-5293076). E infine, ancora il 2 settembre a Noci ci sarà Simone Cristicchi in “Alla ricerca della felicità” nell’Anfiteatro Ex Piscine Comunali (ore 21:00, biglietti su www.vivaticket.com).

Il cartellone estivo del Costa dei Trulli Festival si chiude il 10 settembre a Fasano al Parco Rupestre “Lama D’Antico” con lo spettacolo “Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show” (ore 21, biglietti su www.ciaotickets.com) e l’11 settembre con l’ultimissimo appuntamento a Monopoli per la presentazione della docuserie turistica su Città di Monopoli e concerto Jazz ospitato all’interno del Teatro Radar.

Per tutta l’estate, quindi, piazze, sagrati e porti saranno trasformati in affascinanti location per gli eventi del progetto “Costa dei Trulli”, in modo che tutti possano immergersi in contesti autentici e variegati. Dunque, non solo eventi, ma anche architetture, costumi locali, beni materiali e immateriali. Il progetto valorizza infatti il territorio a 360 gradi.

Costa dei Trulli è una realtà sempre in crescita. Questa sinergia tra comuni in grado di dialogare tra loro, superare i campanilismi e valorizzare tutti insieme le bellezze e la cultura dei luoghi. Un'occasione per tutto il territorio e per chi lo vive ogni giorno dell’anno, oltre che un fenomeno di attrattività per i turisti che possono godere di un’ampia offerta di eventi disseminati sul territorio e diversificati.

Come dicevamo poco sopra, il Festival Costa dei Trulli è tuttavia solo la punta dell'iceberg di un progetto che mira a rilanciare il brand Puglia dopo la pandemia, integrando cultura, marketing territoriale, agricoltura, enogastronomia, ambiente, sport, salute e infrastrutture. Il tutto sempre nel massimo rispetto della normativa per il contrasto alla diffusione dell’infezione da SarsCov2 – Covid19.

L’idea di fondo è quella di promuovere un territorio unico in cui la domanda turistica cresce di anno in anno in modo costante. Infatti, grazie alla vincente politica regionale di promozione turistica del brand Puglia in Italia e nel mondo, sempre più numerosi sono i visitatori che scelgono in Puglia la Costa dei Trulli. Le sue ricchezze sono: il mare, le masserie, la piana degli ulivi secolari, i trulli e i muretti a secco patrimonio dell’umanità, i centri storici autentici ed eleganti, i castelli e le abbazie, i musei e i luoghi d’arte, le grotte, l’archeologia messapica e romana di Egnazia, la civiltà rupestre, l’enogastronomia, il folklore.

Il Festival “Costa dei Trulli” gode del patrocinio dell’Area Metropolitana di Bari ed è un progetto co-finanziato dalla Regione Puglia – Assessorato Industria Turistica e Culturale – Piil Cultura in Puglia - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, ed è patrocinato anche dalla Area Metropolitana di Bari. Si avvale della collaborazione e del supporto di: Città di Monopoli, Città di Fasano, Comune di Alberobello, Comune di Conversano, Comune di Castellana Grotte, Comune di Noci, Comune di Polignano a Mare, Comune di Putignano e Comune di Mola di Bari.