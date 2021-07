Countdown avviato per l’esordio dell’"AbilBand"

Count down avviato per l’esordio dell’AbilBand, che sabato 24 luglio salirà sul palco nel Chiostro Santa Chiara di Mola di Bari, nell’ambito dell’iniziativa “Barone & Pirati - Vela e Musica per la legalità”, promossa dalle associazioni AccordiAbili e GV3 a gonfie vele verso la vita.

Grazie al finanziamento ottenuto con la partecipazione al bando regionale Puglia Capitale Sociale 2.0 e ai fondi ricevuti da AccordiAbili con le donazioni del 5x1000, con il progetto di rete AbilBand si svilupperà un prototipo di strumento musicale inclusivo e nascerà un gruppo musicale composto prevalentemente da musicisti con disabilità che in questi anni, partecipando ai corsi “La Musica per Tutti”, hanno dimostrato di aver già raggiunto un livello adeguato per esibirsi in pubblico grazie ad un particolare talento o ad una grande passione per la musica.

L’attività principale dell’AbilBand è stata strutturata creando un programma di formazione, prove e concerti, ma al contempo si estenderà a diverse attività collaterali, rientranti in un unico ambizioso progetto che promuoverà attraverso la musica un’immagine insolita delle persone con disabilità: allegre, autoironiche, capaci, impegnate e ottimiste.

Purtroppo a causa dell’emergenza COVID-19, le attività progettuali che sarebbero potute partire a marzo del 2020, hanno subito dei notevoli ritardi e sono state avviate solo da pochi mesi, ma una prima formazione è pronta a mettersi in gioco e a debuttare! In occasione dell’iniziativa “Barone & Pirati - Vela e Musica per la legalità”, l’AbilBand si esibirà il 24 luglio a Mola di Bari, il 31 luglio a Monopoli e il 6 agosto a Savelletri.

Nelle tre serate dell’evento itinerante, l’AbilBand sarà diretta dal maestro Camillo Pace che con la sua chitarra e la sua voce si esibirà con Leonardo Laguardia, piano e voce, Pierangelo Nardone che canterà “Granada” di Claudio Villa, Leo Sabatelli con un personalissimo medley di “Finalmente tu” di Fiorello e “I feel good” di James Brown e Alice Iacovazzi che si esibirà interpretando un brano di Jovanotti: “Le tasche piene di sassi”.

A chiudere l’esibizione, tutta l’AbilBand sul palco per suonare e cantare un brano inedito, scritto da tutta la band, in omaggio all'amore con le parole di Shakespeare.

Questi i collaboratori e i partner che affiancheranno in rete la capofila Associazione di promozione Sociale AccordiAbili nella realizzazione del progetto: Comune di Monopoli Biblioteca Comunale Civica Prospero Rendella, Fare APS Locorotondo, A.P.S FabLab Monopoli, Insieme a Chamois O.D.V. Valle D’Aosta, Conservatorio di Musica “Tito Schipa” Lecce, Istituto di Istruzione Secondaria superiore “G. Salvemini” Fasano, Scuola secondaria di primo grado Bianco-Pascoli Fasano, Direzione Didattica II Circolo “Giovanni XIII” Fasano e Direzione Didattica I Circolo Fasano.