Aperi WOW! Dietro le quinte degli eventi culturali della nostra città

Aperi WOW! è il salotto che precederà gli appuntamenti principali del cartellone "Wow! Fasano", per raccontare dietro le quinte gli eventi culturali che stanno animando l’estate nella nostra città.



L’idea nasce e sarà curata da Spazi di Prossimità, un’iniziativa della Regione Puglia a favore dei Laboratori Urbani, in collaborazione con il Comune di Fasano.



Durante i talk in programma le voci di Radio Diaconia intervisteranno i direttori artistici e organizzativi dei Festival, le istituzioni e i lavoratori dello spettacolo che collaborano in rete per la riuscita dell’estate fasanese dei grandi eventi, ma anche tanti altri ospiti.



Ecco alcuni degli appuntamenti in programma:



18 LUGLIO 2021

Presso Piazza Ciaia Fasano in occasione del concerto di Roberto Vecchioni - FasanoMusica



23 LUGLIO 2021

Presso Piazza Ciaia Fasano in occasione del concerto di Gianna Nannini - Luce Music Festival



9 AGOSTO 2021

Presso il Minareto della Selva di Fasano in occasione degli appuntamenti di Bari in Jazz



17 AGOSTO 2021

Presso Piazza Ciaia Fasano in occasione del concerto di Willie Peyote - Locus Festival



28 AGOSTO 2021

Presso il Faro di Torre Canne in occasione dello spettacolo di Valerio Lundini - Festival Costa dei Trulli



Lo spazio dei talk sarà anche un momento per raccontare la nostra città e la Puglia come location di successo per queste iniziative. Il salotto, inoltre, sarà l’occasione per dare anticipazioni sullo spettacolo della serata.



Le interviste saranno trasmesse live sulla pagina ufficiale del Comune di Fasano e di CiaiaLab - Spazi di prossimità e si svolgeranno nel pomeriggio, a poche ore dall’inizio degli eventi.