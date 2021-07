A causa delle avverse previsioni meteo previste per la giornata odierna, gli eventi del cartellone «WOW! Fasano» in programma oggi, sabato 17 luglio, sono stati rinviati.

In particolare, «Omaggio a Ennio Morricone» dell'Orchestra da Camera di Roma diretta da Vincenzo Mariozzi, con il trombettista Andrea Di Mario, è spostato a sabato 11 settembre nella location del Parco Rupestre di Lama d’Antico.

Rinviati anche i tre eventi in programma per il cartellone di «O-maggio all’infanzia»: «Siamo fatti così… Esploriamo il corpo umano» in programma a Savelletri si svolgerà il 28 luglio, il «Laboratorio ludico e creazione di marionette» in programma a Torre Canne si svolgerà il 6 agosto e «Il viaggio di Cam» in programma alla Selva di è rinviato a data da destinarsi.

Anche il laboratorio creativo organizzato dall’Info-point per domani, domenica 18 luglio, a Torre Canne, nell’ambito del cartellone «Viva Estate Viva», è rinviato al prossimo 26 luglio.