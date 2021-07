Andrea Montovoli presenta “Io non sono grigio” a “LibriAmo…tra gli ulivi!”

“Nella vita, si può e si deve poter sbagliare, ma il bambino che vive in noi non deve mai smettere di sognare”. Promette emozioni il quarto appuntamento, che si terrà giovedì sera a Masseria San Giovanni, in c.da Ottava, di LibriAmo…tra gli ulivi! La rassegna letteraria, promossa dall’imprenditrice fasanese Laura De Mola e organizzato dal locale Mondadori Point, ospiterà infatti l’attore Andrea Montovoli, qui in veste di autore del romanzo “Io non sono grigio” (Mondadori). Ad intervistarlo sarà la nota giornalista Tiziana Ferrario.

In breve la trama del romanzo: Grigio è un ragazzo di provincia, una giovane promessa del calcio, un adolescente come tanti. Un giorno, però, la sua vita viene sconvolta da un evento tragico e inaspettato: è qui che inizia la sua storia. Quando si è giovani può capitare a tutti di commettere degli errori, di imboccare, senza neanche volerlo, la strada sbagliata. E infatti anche la giovane vita di Grigio è come se fosse ferma su un gradino indefinito nella scala dei colori, un limbo in cui riflettere, un muro immobile che schiaccia e porta a mettere tutto in discussione, perfino i sogni. In questo romanzo intimo, appassionante e pieno di vita Andrea Montovoli racconta, intrecciando le proprie vicende biografiche a elementi di finzione, la formazione di un ragazzo che è costretto a diventare uomo troppo presto senza sapere bene come. Cercherà di superare il dolore, le insicurezze, le paure, affidandosi, a volte, a persone sbagliate che rischiano di farlo diventare ciò che Grigio nel suo animo sa di non voler essere.

Inizio ore 19.00. La partecipazione sarà possibile esclusivamente previa prenotazione (informazioni tramite mondadorifasano@gmail.com o chiamando al numero 080 567 2761).