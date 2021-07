"Quattrozampe nel Cuore" dà il via agli eventi nella Villetta di Laureto

La serata di giovedì 8 luglio darà inizio ad una serie di eventi organizzati dall’associazione Quattrozampe nel Cuore presso la Villetta di Laureto.

Lo scopo è quello di animare l’estate fasanese e promuovere la sensibilizzazione a temi quali il rispetto per l’ambiente e gli animali, con un occhio di riguardo ai randagi del territorio e agli altri animali di cui si prendono cura i volontari dell’associazione territoriale.

La prima serata avrà come tema principale la tradizione pugliese che ritroveremo valorizzata nei piatti tipici della nostra cucina e nelle danze e nei balli interpretati dalla nota associazione locale “Impronte di Puglia”, attenta custode degli usi e costumi popolari.

Alla modica cifra di 13€ ad adulto e 6€ a bambino, ci si potrà divertire, imparando balli di gruppo della cultura nostrana e gustando orecchiette o fave e cicorie, (oltre a bruschette e polpette di pane) con una bibita, conversando insieme di quanto doveroso sia trasmettere la cura per la natura in tutte le sue forme e il piacere di godere della compagnia di un animale.

Un modo per conoscere meglio il mondo a quattro zampe e comprendere le motivazioni e gli obiettivi che spingono tante persone ad impegnarsi per fare in modo che tutti su questa terra vivano appagati e sereni.

Tutti invitati dalle ore 21in poi e… buon inizio estate a tutti!