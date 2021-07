“LibriAmo… tra gli ulivi!”, a Masseria San Giovanni una rassegna letteraria d’eccezione

Si svolgerà a luglio e ad agosto la rassegna letteraria “LibriAmo… tra gli ulivi!”, nella meravigliosa cornice di Masseria San Giovanni, sita in c.da Ottava fra Fasano e Montalbano. L’evento sarà promosso dall’imprenditrice fasanese Laura De Mola, ed è organizzato dal Mondadori Point di Fasano.

Di seguito il programma della rassegna, i cui eventi avranno inizio tutti alle ore 19 dei giorni indicati.

Giovedì 8 luglio – Un posto tutto mio di Rocío Muñoz Morales. Dialoga con l’autrice Maria Liuzzi (giornalista Telenorba)



Venerdì 9 luglio – Il Sistema di Alessandro Sallusti e Luca Palamara. Dialoga con gli autori Angelo Perrino (Affari italiani)



Domenica 11 luglio – Aperitivo Fatale di Dino Cassone. Dialoga con l’autore Federica Angeli (giornalista)



Giovedì 15 luglio – Io non sono Grigio di Andrea Montovoli. Dialoga con l’autore Tiziana Ferrario (giornalista)



Domenica 1 agosto – Io Amo di Franco Fasano. Dialoga con l’autore Savino Zaba (conduttore RAI)



La partecipazione sarà possibile esclusivamente previa prenotazione. Si informa inoltre che per gli eventi dell’8 e del 9 luglio ci sarà la possibilità di restare in struttura per una cena, su prenotazione, al costo di 50 euro e per un massimo di 120 persone. Maggiori info tramite mondadorifasano@gmail.com o chiamando al numero 080 567 2761.