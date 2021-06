«Teatro sotto le stelle», ecco la rassegna teatrale di «Wow! Fasano»

Da Elio ad Alessio Boni e Alessandro Meyer, passando per Sergio Rubini, Peppe Barra e Isa Danieli. Fasano fa «Wow» anche a teatro con la rassegna di prosa «Teatro sotto le stelle» realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

La rassegna teatrale si svolgerà all’aperto, al Minareto di Selva.

Si parte il 22 luglio con «Ci vuole orecchio», Elio canta e recita Enzo Jannacci. Si prosegue il 30 luglio con Sergio Rubini in «Ristrutturazione».

Ad agosto sono previsti 3 appuntamenti. Apre Peppe Barra con «Non c’è niente da ridere» (5 agosto), si prosegue il 24 agosto con Isa Danieli in «Raccontami» e chiude la coppia Alessio Boni e Marcello Prayer in «Canto degli esclusi-Concertato a due per Alda Merini», il 31 agosto.

I possessori di abbonamento della stagione di prosa 2019/2020 (sospesa ad ottobre 2020) hanno un credito per gli spettacoli sospesi, che potranno recuperare nell'ambito della stagione 2021/2022 e non in quella estiva 2020/2021.

Per info e biglietti www.teatropubblicopugliese.it .

La formula del teatro all’aperto al Minareto valorizzerà i luoghi più belli del territorio di Fasano attraverso spettacoli di livello altissimo che saranno incastonati nella bellezza di uno scenario incantevole.