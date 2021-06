«La casina dei ragazzi», quattro appuntamenti a luglio a Selva in collaborazione con il TPP

L’appuntamento clou è quello con Oreste Castagna, amatissimo dai bambini di tutta Italia, ma tutti i 4 eventi in programma faranno brillare gli occhi ai piccoli spettatori in erba.

La cultura a Fasano riparte anche per i più giovani con la rassegna del teatro per ragazzi realizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con La Casina dei Ragazzi, Teatro Pubblico Pugliese e Casina Municipale.

Il calendario si snoderà in tutte le domeniche di luglio (ore 18.30) a Selva (proprio a Casina Municipale). Per info e biglietti www.teatropubblicopugliese.it .

Si parte domenica 4 luglio con «Granteatrino» che porta in scena «I tre porcellini».

La domenica successiva, 11 luglio, spazio a «Inti» con «La grande Foresta».

Domenica 18 luglio c’è la chicca della rassegna con Oreste Castagna e «Il carro dei comici» in «Biancaneve e l’ottavo nano».

Chiude domenica 25 luglio «Carticù» con «Il tesoro dei briganti».

Gli appuntamenti sono stati programmati per il mese di luglio non a caso: proprio luglio quest’anno sarà il mese dedicato a bambini e ragazzi con gli appuntamenti di «O-maggio all’infanzia» che sono stati spostati, appunto, dal tradizionale mese di maggio a causa delle restrizioni legate alla pandemia e che prevedono escursioni, laboratori, pic nic e tanto altro.

LA CASINA DEI RAGAZZI

spettacoli domenicali per famiglie con bambini

In collaborazione con Casina Municipale

presso Sala Futuro

Orario Spettacoli 18.30

Costo del biglietto € 5.00

Botteghino

Il botteghino presso la Casina Municipale sarà aperto dal 25 giugno 2021 tutti i martedì, giovedì e sabato dalle ore 17.30 alle ore 19.30.

Le domeniche 4-11-18 e 25 luglio 2021 dalle 18.00 alle 19.00

I lunedì 5-12-19-26 luglio / 02-09 agosto 2021 dalle 20.30 alle 21.30

Inoltre I biglietti saranno in vendita online e nei punti vendita Vivaticket a partire dal 21 Giugno alle ore 16.00

Per informazioni e prenotazioni tel. 347 0391689

Infopoint Casina Municipale: 328 3242230