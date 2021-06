«Fasanomusica», Roberto Vecchioni e altri undici appuntamenti per il cartellone 2021

La ciliegina è Roberto Vecchioni su una torta che è tra le prelibatezze più gustose. In totale 12 appuntamenti, da giugno a ottobre, tra musica d’autore, poesia e artisti d’eccellenza, nelle location più belle del territorio: dal parco rupestre Lama D’Antico a piazza Ciaia, piazza Mercato Vecchio e il chiostro dei Minori Osservanti.

Ecco il programma estivo di «Fasanomusica» che rientra in «Wow! Fasano» il cartellone di appuntamenti curato dall’amministrazione comunale.

L’evento clou è il concerto di Roberto Vecchioni. Domenica 18 luglio il cantautore, professore, musicista accenderà luci a piazza Ciaia (la sua “Luci a San Siro” quest’anno compie 20 anni) con un imperdibile concerto con la sua band (Lucio Fabbri - pianoforte, tastiere, violino, mandolino, chitarra elettrica, coro; Massimo Germini - chitarra classica e acustica, coro; Roberto Gualdi - batteria, sequenze; Antonio Petruzzelli - basso) insieme all’Orchestra della Magna Grecia.

La presenza di Vecchioni sarà anticipata da altri tre appuntamenti di assoluta qualità sempre in piazza Ciaia. Il 15 luglio ci sarà il Canzoniere Grecanico Salentino in concerto, che presenta il nuovo disco “Meridiana” e il nuovo spettacolo, con Mauro Durante (tamburello, violino, voce, regia), Giulio Bianco (flauti dolci, fischietti, clarinetto, armonica, zampogna), Emanuele Licci (voce, bouzouki, chitarra, chitarra battente, tamburello), Massimiliano Morabito (fisarmonica diatonica), Giancarlo Paglialunga (voce, tamburello, calebas), Alessia Tondo (voce, nacchere, tamburello), Silvia Perrone (danza). Il Canzoniere nel 2018 ha vinto i prestigiosi Songlines Music Awards come miglior gruppo di world music al mondo.

Il giorno dopo, il 16 luglio, ci sarà Joe Barbieri Quarter. Il 17 luglio omaggio a Ennio Morricone con Orchestra da Camera di Roma.

Il cartellone prevede inoltre per la prima volta la rassegna di poesie contemporanee in un connubio tra musica e recitazione L’antico richiamo, una produzione originale “Fasanomusica” in collaborazione con la Fondazione San Domenico, con la direzione artistica di Bartolomeo Smaldone

La rassegna prevede tre appuntamenti nella straordinaria cornice del parco rupestre di Lama d’Antico. Il 25 giugno serata con Andrea Laiolo (poeta), Michele Altamura (attore), Nico Berardi (polistrumentista). Il giorno dopo, il 26, si esibiranno Mario Marchisio (poeta), Anna Garofalo (attrice), Vincenzo Abbracciante (fisarmonicista). Il 27 giugno spazio a Claudio Damiani (poeta), Rocco Capri Chiumarulo (attore), Mino Murri (compositore di musica elettronica).

A luglio protagonista, oltre a piazza Ciaia, sarà piazza Mercato Vecchio con quattro appuntamenti: il 5 luglio El Amanecer, con Fabio Furia (bandoneon), Gianmaria Melis (violino). Il 7 luglio il concerto dei vincitori del Premio delle Arti. Il 9 luglio il pianista Pierluigi Camicia in concerto. L’11 luglio, in prima regionale, Beppe Del Re 4Tet feat Giovanni Amato “The Italian Crooners e l’altro volto dell’amore”, omaggio a Fred Bongusto, Nicola Arigliano e Bruno Martino.

Il 12 luglio sempre in prima regionale, concerto jazz di Antonello Salis (pianoforte e fisarmonica), Vincenzo Mazzone (batteria e percussioni).

Il programma si chiuderà il 29 e 30 settembre al chiostro dei Minori Osservanti con “Ecosofia”, progetto multimediale di Josè Carlos Bellantuomo di sensibilizzazione ecologica attraverso i sensi dell’umana percezione visiva, sonora e tattile. Una produzione di Fasanomusica. Composizioni originali di Federico Gardella e Riccardo Panfili. Improvvisazioni multimediali Josè Carlos Bellantuono. Con Adalisa Castellaneta (chitarra) e Lello Narcisi (flauto).

L’abbonamento a tutti gli spettacoli ha il costo di 140 euro. I prezzi per i singoli eventi vanno da 15 a 40 euro.

Info e prevendite +39.379.113.1848 - fasanomusica@libero.it - www.fasanomusica.it