«Ri-Apriti Cinema» e «Cinema sotto le stelle», il grande schermo si riaccende a Fasano

Torna il grande cinema a Fasano con due rassegne dedicate a prestigiose pellicole del grande schermo.

La prima è «Ri-Apriti cinema» che si terrà al teatro Kennedy (posto unico 3 euro, inizio spettacoli ore 21.00) e che parte stasera con «Il Cattivo poeta» con Sergio Castellitto (5 candidature ai Nastri d’argento). Il film sarà proiettato anche domani e giovedì.

Si prosegue fino a fine luglio con altre 7 pellicole. Il 22, 23 e 24 giugno saranno dedicati a «The Father» premiato con due Oscar (miglior attore protagonista Antony Hopkins e miglior sceneggiatura non originale a Zeller e Hampton).

La settimana successiva (29, 30 giugno e 1° luglio) tocca a «Un altro giro» (due candidature e un premio Oscar come miglio film straniero).

Il 7, 8 e 9 luglio tre giorni per i giovani con il film di animazione «100% lupo» (con le voci italiane di Captin Blazer e Ninna & Matti.

Si prosegue il 13-14 e 15 luglio con «The Comedians» per la regia di Gabriele Salvatores.

Il 20, 21 e 22 luglio «Crudelia», live action dedicato alla figura di Crudelia De Mon.

Il 27, 28 e 29 luglio tocca a «I predatori» premiato al Festival di Venezia, 5 candidature ai nastri d’argento, 4 candidature e un David di Donatello.

Si chiude il 3-4-5 agosto con «Volevo nascondermi» con Elio Germano, film premiato ai Nastri d’argento e al festival di Berlino, 15 candidature e 7 David di Donatello, 1 candidatura agli European Film Awards.

La seconda rassegna è «Cinema sotto le stelle» con 8 appuntamenti gratuiti all’aperto (ore 21.00) in tutto il territorio, dal centro di Fasano alle frazioni.

Si parte il giovedì 1° luglio in piazza Ciaia con «La Dea Fortuna», regia di Ferzan Ozpetek con Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca.

La settimana successiva, 8 luglio, il cinema si sposta a Pezze di Greco (piazza XX settembre) con «Schooll of Mafia» per la regia di Alessandro Pandi, con Emilio Solfrizzi e Nino Frassica.

Il 13 luglio al Faro di Torre Canne sarà proiettato «Divorzio a Las Vegas» per la regia di Umberto Carteni, con Andrea Delogu, Giampaolo Morelli, Gianmarco Tognazzi e Ricky Memphis.

Il giorno dopo, 14 luglio, nel piazzale del santuario a Pozzo Faceto «Me contro te – il film: la vendetta del signor S», regia di Gianluca Leuzzi con il fasanese Michele Savoia.

Martedì 2 luglio a Selva ci sarà «Judy» per la regia di Rupert Gold con Renée Zellweger.

A Montalbano il 22 luglio in piazzale della Libertà «Tolo Tolo» di e con Checco Zalone. Penultimo appuntamento il 27 luglio in piazzale Costantinopoli a Savelletri con «Gli anni più belli», regia di Gabriele Muccino con Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria.

Si chiude il 29 luglio a Speziale con «Tutto il mio folle amore», regia di Gabriele Salvatores, con Claudio Santamaria e Valeria Golino.

«Con queste due rassegne Fasano riparte anche nel cinema proponendo alcune tra le migliori pellicole degli ultimi anni – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. Riapriamo le porte del cinema fisicamente con le proiezioni che ci saranno al Kennedy e riportiamo i film nelle piazze per far vivere i luoghi all’aperto di ogni parte del nostro territorio, dalla costa delle marine alle colline della Selva e a tutte le frazioni. Un'altra parte importante di cultura torna ad accendersi e arricchisce il ricco cartellone di eventi di «Wow! Fasano» che spazia tra musica, teatro, concerti, spettacoli per un’estate di rilancio, di rinascita e di ripresa affinché possiamo riappropriarci di ogni momento della nostra vita. Facciamo un grande in bocca al lupo a tutti gli operatori del comparto cinema che sono stati fortemente segnati da questi mesi di restrizioni, ma che si sono mai lasciati abbattere con dignità e compostezza. A loro va la vicinanza e il sostegno dell’amministrazione che è sempre stata al loro fianco, penso per esempio al flash mob organizzato durante il periodo natalizio a sostegno di tutto il settore cultura e alle tante iniziative messe in atto in questi mesi per non far spegnere la cultura a Fasano. Ora finalmente ripartiamo con la fiducia di non fermarci più».

«Abbiamo creato due rassegne con pellicole recentissime e di grande spessore che spaziano tra vari generi e rispondono ai gusti di ogni fascia d’età – dice l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli –. Siamo felici che finalmente il cinema possa riaprire le sue porte e in particolare il cinema Kennedy, di proprietà della famiglia Buongiorno, che è la casa della cultura di Fasano dove tutti noi siamo cresciuti. Grazie alla compartecipazione dell’amministrazione la rassegna avrà un costo accessibile a tutti e ci saranno gratuità per bambini di famiglie con difficoltà economiche. La riapertura è un segnale di speranza importante per tutto il settore che è stato fortemente provato in questi mesi di pandemia e di fiducia per tutti noi con l’auspicio che queste rassegne possano essere di buon augurio per una stagione invernale di assoluta ripresa».