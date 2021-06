"Cena in Bianco" a Fasano, oggi la conferenza stampa di presentazione

Prima edizione a Fasano della Cena in bianco, promossa dall’amministrazione e in particolare dall’assessorato alle Attività produttive insieme a Confcommercio e Confesercenti. L’evento enogastronomico si terrà giovedì 24 giugno in piazza Ciaia con inizio alle 20.30. Intanto oggi pomeriggio alle ore 18.00, nella sala di rappresentanza del Comune si terrà la conferenza stampa di presentazione in cui l’assessore al ramo, Luana Amati illustrerà le modalità di svolgimento della serata che ha il patrocinio di città di Fasano.

«Iniziative come queste contribuiscono a favorire la ripresa economica della città e a rilanciare le nostre attività produttive – dice il sindaco Francesco Zaccaria – in una sinergia sempre costante tra amministrazione, realtà economiche del territorio e associazioni di categoria. In questo periodo di ripartenza è importante collaborare e fare squadra nella volontà e nella convinzione che questa estate segnerà una ripresa della nostra città ad ogni livello».

«Piazza Ciaia ospiterà uno scenario unico di classe – spiega l’assessore Luana Amati – in cui sarà il colore bianco l’assoluto protagonista della serata. Ringrazio le attività produttive e le associazioni di categoria per l’organizzazione. Come amministrazione siamo lieti di sostenere iniziative che favoriscono il rilancio dopo la pandemia».