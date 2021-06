Francesco Renga ed Orietta Berti a Fasano, da domani disponibili i ticket al Mondadori Point

Si comunica che da domani, giovedì 10 giugno, saranno disponibili i ticket di ingresso per i due eventi promossi dall’associazione “Egnathia” di Laura De Mola, e che vedranno Orietta Berti esibirsi in piazza Ciaia il prossimo 29 giugno (ticket gratuito), e Francesco Renga tenere il suo concerto con tappa a Fasano in occasione dell’inaugurazione della nuova Arena degli Ulivi, presso la BS Soccer Team, prevista per il prossimo 31 luglio. Il ticket, per quest’ultimo concerto, avrà un costo simbolico di 5 euro e, come già annunciato dalla Presidente Laura De Mola, il ricavato – al netto delle spese SIAE – sarà tutto devoluto in beneficenza all’istituto Sacro Cuore di Fasano.

Coloro che saranno interessati all’acquisto del ticket per il concerto di Francesco Renga e al rilascio gratuito del pass per l’evento che vedrà protagonista Orietta Berti, dovranno fornire al personale del Mondadori Point le loro generalità (nome, cognome, numero di telefono, data di nascita e indirizzo di residenza): i dati saranno necessari per il rispetto della normativa anti Covid-19 e saranno trattati solo ed esclusivamente per queste finalità.

Si rammenta che, stando alle disposizioni governative (presenti e future) ed in attesa dell’introduzione del cosiddetto Digital Covid Certificate europeo, per partecipare ai due eventi potrebbe essere obbligatorio l’utilizzo del “green pass”: è una possibilità che va tenuta in conto sin dal momento dell’acquisto e dall’ottenimento dei ticket. Su questo seguiranno ulteriori comunicazioni nei giorni antecedenti i due eventi.

Si precisa inoltre che se si acquista più di un biglietto, al punto vendita dovranno comunque essere fornite le generalità di tutti coloro che riceveranno i biglietti d'ingresso da parte dell'acquirente principale.