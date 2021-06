«Viva Estate Viva», tanti appuntamenti a Torre Canne per ripartire dopo la pandemia

Esposizioni artistiche, laboratori per bambini, walking tours, degustazioni enogastronomiche, cover band e una ricca e variegata offerta per permettere a tutti, cittadini e turisti, di poter tornare a vivere nuovamente il territorio di Fasano, scoprirne le meraviglie e gustarne i sapori.

L’estate torna ad essere «viva» a Torre Canne con il cartellone di eventi del progetto di potenziamento Info-point di Torre Canne dal titolo, appunto, «Viva estate viva».

Si parte a metà giugno e si prosegue fino a fine luglio con una serie di eventi che coinvolgeranno Torre Canne e in particolare l’area del faro, ma si estenderanno alle altre bellezze del territorio di Fasano.

Primo appuntamento il 19 e 20 giugno (dalle 18.00) al faro di Torre Canne con «Quadri e Foto d’Autore», esposizione artistica a tema, paesaggi e natura, a cura di artisti fasanesi.

Si prosegue con tre walking tour, visite con guide abilitate riservate a turisti e cittadini, con numero massimo di 15 partecipanti e servizio navetta di partenza e arrivo dal faro di Torre Canne. Il primo tour è previsto il 26 giugno (dalle 10.00 alle 12.00) al Parco Dune Costiere; il secondo il 3 luglio (sempre dalle 10.00 alle 12.00) al parco archeologico di Egnazia, il terzo il 10 luglio (dalle 16.30 alle 18.30) al parco rupestre Lama d’Antico.

Il 18 luglio si prosegue al faro di Torre Canne con il laboratorio di riciclo e lettura animata sul rispetto per l’ambiente riservato ai bambini dai 5 ai 12 anni, previa adesione all’Info-point (sono previsti due turni con numero massimo di 5 bambini per turno). Si replica con la stessa attività il 30 luglio.

Il 24 e il 25 luglio appuntamento dalle 17.00 al faro con «Sapori di Puglia», eccellenze enogastronomiche pugliesi con degustazione e vendita prodotti tipici. Sempre il 24, alle 20.30, al faro con «Taranta Gipsy», esibizione di canti e balli popolari del gruppo folk. Il giorno successivo, il 25, «Mario Biondi e soul», cover band in concerto al faro di Torre Canne.

«La nostra città è pronta a ripartire per un’estate di grande ripresa economica e turistica – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. Un’estate in cui ritroveremo la luce, che, come quella del nostro faro di Torre Canne, ci fa ben sperare per un ritorno rapido alla normalità. Vogliamo che sia un’estate viva, come recita il motto del cartellone. Viva nel senso di aggettivo (vivace) e di forma imperativa del verbo vivere con l’auspicio che il nostro territorio possa rinascere con questo cartellone ricco di eventi adatti a ogni fascia di età, insieme a tutti gli altri appuntamenti previsti per questa estate in ogni parte di Fasano: dagli straordinari concerti, alle rassegne, al teatro, al cartellone per bambini e ragazzi. Affinché l’estate possa rappresentare il periodo del definitivo rilancio per tutto il nostro territorio».

«Il progetto di potenziamento dell’Info-point attraverso questo cartellone di eventi ha l’obiettivo di aumentare i giorni e le ore di apertura del servizio di informazione turistica di Torre Canne – spiega l’assessore al Turismo e alla Cultura, Cinzia Caroli – per dare la possibilità ai turisti di usufruire di questa opportunità anche fuori dal mansionamento ordinario. Il programma di appuntamenti consentirà a tutti di godere dei luoghi più belli del nostro territorio e li renderà vivi e vivaci, appunto, ogni giorno d’estate».