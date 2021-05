Fasano Musica, lunedì la conferenza stampa di presentazione

Più di 14 appuntamenti nelle più belle location del territorio all’insegna della buona musica e di spettacoli di qualità.

Si terrà lunedì 24 maggio, alle 17.00, nella sala di rappresentanza del Comune, la conferenza stampa di presentazione della stagione estiva di “Fasano Musica” che rientra nel cartellone di “Wow!Fasano”, il programma di manifestazioni curato dall’amministrazione comunale.

Il cartellone di “Fasano Musica” sarà presentato dalla presidente dell’omonima associazione, Emma Castellaneta, insieme al sindaco Francesco Zaccaria.

«Gli appuntamenti di “Fasano Musica” sono una parte imprescindibile e fondamentale del cartellone di “Wow!Fasano” – dice il primo cittadino – e offriranno spettacoli di qualità assoluta con un appuntamento su tutti, che sarà svelato in conferenza stampa e che arricchirà ancora di più la proposta del nostro programma estivo, in fase di ultimazione con oltre 100 eventi, per una estate di rinascita e da vivere ogni giorno dell’anno».

La conferenza si svolgerà nel rispetto di tutte le norme anti Covid-19. Sarà garantito il distanziamento sociale con uso obbligatorio di mascherina su naso e bocca.