"Io Amo a Fasano 2021": indetta una manifestazione di interesse per iniziative di San Valentino

L'Amministrazione Comunale, nella persona dell’Assessore alle Attività Produttive Luana Amati intende organizzare una serie di iniziative da inserire nella manifestazione "Io Amo a Fasano 2021" che si svolgerà durante il mese di febbraio.

«Si rinnova anche quest’anno, nel mese dedicato agli innamorati, l’appuntamento con “Io Amo a Fasano”, l’evento che oltre a celebrare i buoni sentimenti e l'amore in tutte le sue forme e manifestazioni ha, tra gli scopi, quello di favorire il settore del commercio e delle attività produttive in generale, perseguendo la collaborazione fra i diversi operatori.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è di rendere interessante ed attrattiva la città confidando, altresì, che - in un momento così particolare - questa ricorrenza possa costituire, un aiuto a mantenere la fiducia e la speranza nei nobili sentimenti evitando che, invece, si sfaldino a causa della crisi che stiamo attraversando.

Abbiamo, per questo, pensato di coinvolgere tutti coloro i quali vorranno contribuire alla stesura di un calendario di eventi per allietare e promuovere, nei prossimi giorni, la nostra città. Invito, pertanto, le associazioni, i privati cittadini, gli enti, le scuole, le attività commerciali, ecc. – spiega l’assessore Luana Amati - a partecipare all’iniziativa, facendo pervenire l’adesione e l'idea progettuale da inserire nel calendario della manifestazione.

Voglio sottolineare che questa edizione, per le note ragioni legate alla pandemia, si svolgerà con modalità prevalente on line, senza la presenza di pubblico e, comunque, in ottemperanza alle vigenti norme per il contenimento del contagio da Covid-19. Le iniziative proposte, dunque, dovranno tener conto delle norme anti-contagio ed essere “flessibili”, cioè adeguabili alle regole ed alla classificazione (colore) in vigore al momento della loro realizzazione.»

Il programma prevede, in questa ottica, che il 14 febbraio sarà dedicato agli innamorati, il 16 febbraio all’amore per le tradizioni (carnevale) mentre sono da calendarizzare tutte le altre iniziative.

La manifestazione di interesse potrà pervenire per posta elettronica all'indirizzo email:

suap@comune.fasano.br.it e/o consegnata a mano direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12 del 05.02.2021.

Per scaricare la “Manifestazione di interesse” e la “Scheda di partecipazione” basta seguire le indicazioni sul portale istituzionale all’indirizzo https://www.comune.fasano.br.it/archivio3_notizie-e-comunicati_0_2824.html