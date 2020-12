Sfida domenicale contro il Cassano Magnago per l’Acqua & Sapone Junior Fasano

Dopo un turno di riposo forzato causa tesserati positivi al Covid tra le file del Fondi, tornerà oggi, domenica 13 dicembre, in campo l’Acqua & Sapone Junior Fasano, che alle 15 sfiderà il Cassano Magnago nella 15^ ed ultima giornata d’andata della Serie A Beretta. Tra rinvii dovuti alla pandemia in corso e pausa legata agli impegni della Nazionale, è ferma dallo scorso 31 ottobre la formazione lombarda, che sarà comunque avversario decisamente ostico, come conferma il cammino in campionato che l’ha vista vincere 6 delle 9 gare disputate, a fronte di 3 sconfitte. Tra gli osservati speciali del team allenato da Davide Kolec figurano i terzini Alessio Moretti e Federico Mazza, il centrale Ardian Iballi, e la coppia di portieri Ivan Ilic – Luca Monciardini, ai quali va aggiunta la folta truppa di giovani emersi dal brillante settore giovanile del club varesino.

Non è dunque certamente avversario da sottovalutare il Cassano Magnago per Flavio Messina e compagni, reduci da un momento più che positivo grazie alle quattro vittorie consecutive maturate nelle ultime settimane, e desiderosi di allungare la striscia di risultati utili per allontanare la zona retrocessione ed anche per guadagnare la qualificazione alla Final8 di Coppa Italia.

A dirigere la sfida, che sarà trasmessa in diretta streaming gratuita sul portale Eleven Sports, saranno gli arbitri Ciro e Luciano Cardone, con il quadro di giornata completato dalle partite Molteno-Siena, Conversano-Trieste ed Appiano-Cingoli. Rinviate in riferimento alla 15^ giornata le gare Pressano-Fondi, Bressanone-Sassari e Merano- Siracusa. Avrebbe riposato il Bolzano, che invece, vista l’impossibilità a scendere in campo della formazione laziale e la conseguente ritrovata disponibilità del Pressano, sarà impegnata a Lavis nel recupero dell’8^ giornata.

Per quanto infine riguarda le partite non disputate dalla squadra allenata da Francesco Ancona, queste le date definite dalla FIGH: Fondi - Acqua & Sapone Junior Fasano mercoledì 16 gennaio, Acqua & Sapone Junior Fasano – Pressano mercoledì 23 gennaio.

Classifica attuale: Sassari e Conversano 21 (12), Bolzano 17 (10), Siena 16 (11), Cassano Magnago 12 (9), Trieste 12 (11), Merano 11 (12), Pressano 10 (9), Acqua & Sapone Junior Fasano 10 (11), Appiano 10 (12), Bressanone 8 (10), Cingoli 7 (11), Fondi 4 (11), Siracusa 3 (12), Molteno 2 (11). Tra parentesi le gare disputate.