Us Città di Fasano – Real Aversa sospesa al 33’pt per forte vento

La quinta giornata di recupero del Girone H di Serie D 2020.21 tra Us Città di Fasano e Real Aversa si è conclusa anzitempo a causa di una burrasca di vento che si è abbattuta sul “Ruggiero – Scianni” di Alberobello, stadio che ha ospitato la gara a causa dell’impraticabilità del manto erboso del “Vito Curlo” di Fasano.

Nei primi, e al contempo unici, 33’ di gioco la Real Aversa è anche riuscita a portarsi in vantaggio grazie ad un rigore procurato e realizzato da Simonetti al 24’, su cui Suma non è riuscito a superarsi.

Prima del vantaggio normanno, il Fasano aveva anche cercato, nonostante le difficili condizioni atmosferiche, di imporre il proprio calcio e la propria supremazia e ci è riuscito in due occasioni: prima con Nadarevic che al 7’, lanciato in porta da Cavaliere, non riesce ad impensierire Papa, e poi al 16’ con Cavaliere, oggi in versione assistman, che serve Damiani ma il 7 biancazzurro non inquadra di poco lo specchio della porta.

Tutto rinviato dunque a data da destinarsi, quando si ricomincerà dal 33’ del primo tempo e dal vantaggio campano di una rete a zero.

«Non ci sono mai state le condizioni per giocare oggi – ha dichiarato a fine partita mister Catalano – le folate di vento non permettevano di giocare a calcio e per noi che abbiamo giocato contro vento è stato ancora più difficile. In 33’ non abbiamo corso praticamente nessun rischio tranne

l’episodio del rigore, anzi abbiamo creato occasioni che non siamo riusciti a concretizzare. Adesso bisogna pensare alla prossima partita, quella in casa contro il Nardò, e dobbiamo prepararci nel miglior modo possibile, come sempre, perché affrontiamo una squadra in salute e sarà una sfida molto difficile».

TABELLINO

Us Fasano-Real Agro Aversa: 0-1 (sosp. al 33′pt)

Us Fasano: Suma, De Carolis, Vogliacco, Monaco, Urquiza (22’pt Cassano), Russo, Gaetani, Narese, Cavaliere, Nadarevic, Bernardini.

All. Raimondo Catalano.

A disp. Caccetta, Brescia, Difino, Castrovilli, Amoruso, Dellino, Lanzone, Trové.

Real Agro Aversa: Papa, Faiello, Mariani, Gallo, Lanzillo, Varchetta, Ndiaye, Bernardini, Simonetti, Ziello, Della Corte.

All. Antonio De Stefano.

A disp. Casillo, Mambella, Denkovski, Castaldo, Chiacchio, Cassandro, Messina, Mauro. Rete: Simonetti rig. 24’pt (A).

Ammoniti: Lanzillo (A). Arbitro: Gregoris di Pescara.

Note: Partita sospesa al 33’pt per forte vento.