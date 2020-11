La Junior torna tra le mura amiche ospitando il Merano

Terzo impegno nel giro di una settimana per l’Acqua & Sapone Junior Fasano, che a quasi cinquanta giorni dall’ultimo precedente (contro il Sassari lo scorso 3 ottobre) torna tra le mura amiche della palestra Zizzi ospitando stasera il Merano nel match valido per la 12^ giornata della Serie A Beretta.

Reduci da due successi esterni consecutivi (contro Bressanone e Molteno), gli uomini allenati da Francesco Ancona puntano ad allungare la serie positiva, pur consci della forza degli alto-atesini, in settimana superati di misura in extremis a Bolzano per 27-26 nel recupero del 7° turno.

La formazione allenata da Jurgen Prantner, che ha finora conquistato 7 punti in 7 gare disputate (uno in più dei fasanesi, con due partite in meno), frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, si presenta in terra pugliese orfana dello squalificato Olivier Martini, ma con il resto della rosa interamente a disposizione.

La sfida tra Junior e Merano, che si disputerà senza pubblico e sarà trasmessa gratuitamente in diretta streaming sul portale Eleven Sports, sarà arbitrata dai sig.ri Marcello Carrino e Stefano Pellegrino con fischio d’inizio alle 19.

Completano il quadro della 12^ giornata Siracusa-Cingoli, Fondi-Brixen e Conversano- Eppan. Riposerà il Cassano Magnago, mentre sono rinviate Siena-Bozen, Sassari-Pressano (a causa degli impegni dei toscani e dei sardi in European Cup) e Trieste-Molteno (a causa di una positività Covid tra i friulani).

Liete notizie infine in casa biancazzurra: i due atleti risultati nelle scorse settimane positivi al Covid-19 si sono negativizzati, e torneranno ad allenarsi a partire dalla prossima settimana.