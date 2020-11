Vittoria per l’Acqua & Sapone Junior Fasano contro il Salumificio Riva Molteno

Secondo successo esterno consecutivo per l’Acqua & Sapone Junior Fasano, ieri vittoriosa per 20-26 nello scontro salvezza del Pala San Giorgio di Molteno, valido per il recupero della 9^ giornata della Serie A Beretta.

Match quasi mai in discussione per la compagine biancazzurra, che già in avvio si portava sul +4 (2-6 al 7’), gap che, dopo una breve parentesi favorevole ai locali, tornati brevemente a contatto (5-6 al 10’), persisteva fino al termine dei primi 30’, con le due squadre che rientravano negli spogliatoi all’intervallo sul 7-11.

Ordinata in difesa e precisa in attacco, la Junior allungava ulteriormente nella ripresa, giungendo prima sul +7 al 36’ (9-16) per poi spingere fino al 15-24 del 52’ (massimo vantaggio). Nei minuti conclusivi Flavio Messina e compagni gestivano l’incontro e le forze alla luce dei numerosi impegni riavvicinati, con il team lecchese che rendeva meno amaro il punteggio, fermo alla sirena sul definitivo 20-26.

Prossimo impegno per il club fasanese, terzo in otto giorni, fissato per sabato, quando nella palestra Zizzi giungerà il Merano, ieri sconfitto di misura a Bolzano per 27-26 nel recupero del 7°turno.

«Sono soddisfatto per l'approccio alla gara da grande squadra – dichiara il tecnico biancazzurro Francesco Ancona – Non era facile tenere alta la concentrazione dopo la vittoria di Bressanone. Sono particolarmente contento per i ragazzi hanno lavorato duro, venendo giustamente e meritatamente ripagati anche con le vittorie. Ora testa al Merano, ci aspetta una gara difficilissima, ma, seppur a porte chiuse, finalmente torniamo a giocare a casa nostra dopo quaranta giorni dall’ultima partita interna contro il Sassari».

Tabellino

Salumificio Riva Molteno – Acqua & Sapone Junior Fasano: 20-26 (7-11 p.t.)

Salumificio Riva Molteno: Alonso 5, Beretta, Brambilla 1, Dall’Aglio 1, Dell’Orto, Galizia, Gligic, Knezevic 3, Mella, Randes, Redaelli, Riva, Soldi 3, Sperti 7, Vujnic, Zanoletti. All.: Salvatore Onelli.

Acqua & Sapone Junior Fasano: Angiolini 6, Beharevic 1, T. De Angelis, A. De Angelis, Fovio, Franceschetti 3, Jarlstam 5, Messina 3, Notarangelo 4, Pignatelli 4, Pinto, Sibilio. All.: Francesco Ancona.

Arbitri: Regalia - Greco.

Classifica: Sassari 17 (9), Conversano 16 (9), Bozen 15 (8), Cassano Magnago 12 (9), Siena

11 (7), Trieste 10 (9), Eppan 10 (11), Pressano 8 (6), Merano 7 (7), Brixen 4 (7), Acqua &

Sapone Junior Fasano 6 (9), Fondi 4 (9), Cingoli 3 (8), Siracusa 3 (10), Molteno 2 (10). Tra parentesi le gare disputate.

Prossimo turno.

12^ giornata (sabato 21 novembre): Siracusa-Cingoli, Fondi-Brixen, Conversano-Eppan, Acqua & Sapone Junior Fasano-Merano. Riposerà il Cassano Magnago. Rinviate Siena- Bozen e Sassari-Pressano (a causa degli impegni dei toscani e dei sardi in European Cup) e Trieste-Molteno (a causa di una positività Covid tra i friulani).