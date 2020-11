Acqua & Sapone Junior Fasano in campo a Molteno nel recupero della 9^ giornata della Serie A Beretta

Archiviata la bella vittoria conseguita a Bressanone sabato scorso, è già tempo di tornare in campo per l’Acqua & Sapone Junior Fasano, impegnata stasera alle 20 in trasferta contro la neopromossa Molteno nel recupero della 9^ giornata della Serie A Beretta.

Il match, che si disputerà a porte chiuse e sarà trasmesso gratuitamente in diretta streaming sul portale Eleven Sports, è decisamente importante per entrambe le squadre, alla ricerca di punti preziosi in ottica salvezza.

Attualmente ultima con due punti conquistati in nove gare disputate, la formazione lombarda nella giornata di ieri ha annunciato Salvatore Onelli come nuovo coach, con il tecnico ex Gaeta, subentrato ad Alfredo Rodriguez, che tra gli altri avrà disposizione l’ex Junior Marko Knezevic, l’ala Carlo Sperti, i terzini Daniele Soldi e Aleksandar Vujnic, ed il portiere Gabriele Randes.

Una compagine dunque assolutamente da non sottovalutare per Albin Jarlstam e compagni, chiamati a dare continuità alla bella prestazione dello scorso week-end, gestendo al contempo al meglio le energie nel secondo dei tre impegni ravvicinati, giunti dopo un mese abbondante di stop.

Ad arbitrare la sfida del Pala San Giorgio saranno i sig.ri Paolo Luigi Regalia ed Alessandro Greco, con l’altro recupero disputato ieri, valido per la 7^ giornata, che ha visto vincere il Bolzano in extremis per 27-26 sul Merano, avversario sabato nella palestra Zizzi della squadra allenata da Francesco Ancona.