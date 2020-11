Acqua & Sapone Junior Fasano, in vigore il nuovo protocollo sanitario della FIGH

È stato presentato nella mattinata di ieri il nuovo protocollo sanitario relativo alla pandemia da Covid-19, organizzato dalla Federazione Italiana Giuoco Handball in collaborazione con la costituenda Lega Pallamano rappresentata dai sig.ri Angelo Dicarolo e Luca Zadra in occasione della conference call che ha coinvolto tutti i capitani delle 28 squadre, maschili e femminili, impegnate nella Serie A Beretta.

Entrando nel dettaglio, a partire da questa settimana tutti gli atleti e tecnici delle compagini partecipanti al massimo campionato saranno sottoposti a test antigenico con cadenza settimanale, pratica già avviata in anticipo dall’Acqua & Sapone Junior Fasano e che si auspica possa fare il modo che si possa proseguire nella massima sicurezza dei tesserati e degli addetti ai lavori.

In casa biancazzurra sono ripresi intanto gli allenamenti in vista del ritorno in campo, attualmente previsto con la doppia trasferta di Bressanone e Molteno (recupero della 9^ giornata), in calendario rispettivamente per il 14 e 18 novembre, dopo la pausa per gli impegni della Nazionale nelle qualificazioni ad Euro 2022 (l’8 novembre alle 18 a Pescara, in diretta TV su Sky Sport Arena, la prestigiosa sfida con i vice-campioni del mondo della Norvegia, rinviata invece Bielorussia-Italia inizialmente prevista per il 4 novembre).

La Federazione ha comunque comunicato che i calendari della Serie A Beretta potrebbero subire variazioni in virtù dei numerosi rinvii accumulati in questa prima parte di stagione.