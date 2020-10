Acqua & Sapone Junior Fasano sconfitto dal Pallamano Conversano

Va ai padroni di casa, vittoriosi per 32-25, il derby del Pala San Giacomo tra Conversano ed Acqua & Sapone Junior Fasano, desolatamente disputatosi a porte chiuse e valida per la 6^ giornata della Serie A Beretta 2020/21.

Buono ed illusorio l’avvio di gara della formazione fasanese, particolarmente positiva sul fronte offensivo ed avanti nel punteggio sino al 7-8 del 13’. La svolta del match del minuto successivo, quando la doppia esclusione temporanea nel giro di 30” di Davide Notarangelo e Vito Fovio (particolarmente opinabile quest’ultima per presunto cambio irregolare) minava psicologicamente la compagine biancazzurra, dando slancio ai padroni di casa che prendevano il largo e rientravano negli spogliatoi all’intervallo con la rete del 17-12 siglata all’ultimo istante della prima frazione.

L’inerzia dell’incontro proseguiva analoga nella ripresa, con la Junior che non riusciva a rientrare nonostante la solita eccellente prestazione di Albin Jarlstam (8 reti per lui e miglior realizzatore di serata), e con il Conversano, avanti sul +6 al 45’ (22-18), che, sfruttando le proprie individualità, toccava anche il +8 prima di chiudere la sfida sul definitivo 32-25.

Non c’è comunque ancora tempo per riposare per Flavio Messina e compagni, che completeranno l’intenso trittico di partite ravvicinate affrontando sabato prossimo l’Eppan in terra altoatesina, dove sarà quanto mai importante tornare a muovere la classifica.

«Avevamo iniziato molto bene la partita – dichiara il tecnico Francesco Ancona – soprattutto in attacco, poi il caos sopraggiunto a metà del primo tempo ci ha destabilizzato ed ha minato la concentrazione dei miei ragazzi. Questo tipo di situazioni sono particolarmente insidiose per una squadra come la nostra, che fa poi fatica a rimettersi in piedi, infatti il match ci è sfuggito completamente di mano e non c’è stata più partita. Ora dobbiamo comunque recuperare tutte le forze e dedicarci a preparare al meglio queste due trasferte molto importanti e delicate per la graduatoria, ad Eppan ed a Molteno, inframezzate dal turno di riposo che ci permetterà di rifiatare».

Il team di Appiano sulla Strada del Vino, che intanto non è sceso in campo ieri contro il Merano a causa della quarantena ancora vigente sui tesserati meranesi, ha finora totalizzato due punti in cinque partite, gli stessi (con una gara in meno) della Junior Fasano. Allenata da Otto Forer, la compagine altoatesina ha salutato in estate Arsenic e Kammerer, accogliendo i centrali Santinelli e Starolis (finora miglior realizzatore della squadra con 30 reti), ed il terzino Castillo, e confermando atleti di spessore come Semikov e Slijepcevic.

L’incontro della palestra Raiffeisen, in programma sabato alle 19, sarà arbitrato dai sig.ri Prandi-Ambrosetti, e sarà trasmesso gratuitamente in diretta sul portale Eleven Sports.

TABELLINO

Conversano – Acqua & Sapone Junior Fasano: 32-25 (17-12 p.t.)

Conversano: Bombara, Bucco 2, Carone, Carso 1, Degiorgio 4, Di Caro, Di Giandomenico, Giannoccaro 2, Hamzic 4, Lupo 4, Nelson 6, Radovcic 3, Rossetto 4, Rosso 1, Scarcelli, Sciorsci 1. All.: Alessandro Tarafino.

Acqua & Sapone Junior Fasano: Angeloni 2, Angiolini 5, Beharevic, T. De Angelis 1, A. De Angelis, De Santis, Fovio, Franceschetti, Grassi, Jarlstam 8, Messina 2, Notarangelo 1, Pignatelli 3, Pugliese 3, Sibilio, Vinci. All.: Francesco Ancona.

Arbitri: Bassan - Bernardelle.

Risultati 6^ giornata Serie A Beretta: Cingoli-Molteno 37-32, Bressanone-Bolzano 24-27, Conversano-Acqua & Sapone Junior Fasano 32-25, Trieste-Pressano 28-32, Sassari- Cassano Magnago 33-31, Fondi-Siena 29-33. Rinviata Merano-Appiano. Ha riposato il Siracusa.

Classifica:Bolzano12(6),Sassari9(5),Pressano8(4),CassanoMagnago8(5),

Conversano 8 (5), Siena 7 (5),Trieste 6 (6), Bressanone 4 (6), Merano 3 (2), Cingoli 3 (6),

Appiano 2 (5), Acqua & Sapone Junior Fasano 2 (6), Siracusa 2 (5), Fondi 2 (6), Molteno 0 (6). Tra parentesi le gare disputate.

Prossimo turno: (sabato 10 ottobre): Molteno-Fondi, Bolzano-Merano, Siena-Siracusa, Cingoli-Sassari, Appiano- Acqua & Sapone Junior Fasano, Pressano-Conversano, Cassano Magnago-Trieste. Riposa il Bressanone.