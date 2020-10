Sconfitta dell’Acqua & Sapone Junior Fasano contro la Raimond Sassari

Non è bastata una grande prova all’Acqua & Sapone Junior Fasano per aver ragione della corazzata Raimond Sassari, vittoriosa per 28-32 nel match della palestra Zizzi valido per la 5^ giornata della Serie A Beretta.

Ottima la partenza della compagine biancazzurra, ben organizzata in difesa ed efficace sul fronte offensivo, tanto da ritrovarsi avanti sul 4-1 dopo 5’. Cresceva però alla distanza il team ospite, che sfruttava una serie di superiorità numeriche ed impattava per la prima volta sull’8-8 al 20’, mettendo successivamente la testa avanti. I minuti conclusivi di una prima frazione dai ritmi elevati, nonostante il caldo e la forte umidità, arridevano però nuovamente a Flavio Messina e compagni, che rientravano negli spogliatoi all’intervallo in vantaggio sul 12-11.

Si rivelava invece di marca sarda l’avvio di ripresa, con gli uomini di Luigi Passino che piazzavano un importante break di 3 reti tra il 34’ ed il 36’, portando il punteggio dal 14- 14 al 14-17. Appesantita da un considerevole carico di esclusioni temporanee, la Junior si vedeva costretta a calare l’intensità difensiva, ma tornava comunque a rispondere colpo su colpo al Sassari, guidata dal solito eccellente Albin Jarlstam (miglior realizzatore di serata con dieci reti) e dalle parate dell’eterno Vito Fovio, grande protagonista della sfida al pari del suo collega avversario Kiepulski. Nonostante l’enorme ed encomiabile impegno profuso, i padroni di casa non riuscivano però ad andare più oltre il -2, registrato per l’ultima volta al 48’ (21-23), pochi instanti prima della squalifica comminata a capitan Flavio Messina e dell’ultimo e decisivo break degli ospiti, che nei frangenti finali allungavano sino al +6 (26- 32 al 58’) e chiudevano l’incontro sul definitivo 28-32.

Non c’è comunque tempo per le recriminazioni in casa fasanese, con i pensieri che sono già rivolti al derby di mercoledì in programma al Pala San Giacomo di Conversano, secondo dei tre impegni ravvicinati per l’Acqua & Sapone, che concluderanno il tour de force sabato prossimo ad Appiano.

«Sono contento per l'approccio alla partita da grande squadra – dichiara il tecnico Francesco Ancona – Siamo stati protagonisti di un gran primo tempo, con una grande difesa. Nella seconda parte, complice le doppie esclusioni di Messina e Angiolini, la difesa è stata molto condizionata, ed una serie di errori in attacco hanno fatto il resto, con la partita che è passata in mano al Sassari. Resta l'atteggiamento ottimale, che ci farà crescere di partita in partita. Ora testa al derby, una gara nella quale tradizionalmente i valori della classifica si azzerano».

TABELLINO

Acqua & Sapone Junior Fasano-Raimond Sassari: 28-32 (12-11 p.t.)

Acqua & Sapone Junior Fasano: Angeloni, Angiolini 5, Beharevic, T. De Angelis 2, A. De Angelis, De Santis, Fovio, Franceschetti 3, Grassi, Jarlstam 10, Messina 3, Notarangelo 2, Pignatelli, Pugliese 3, Sibilio, Vinci. All.: Francesco Ancona.

Raimond Sassari: Bomboi 1, Braz 4, Brzic 4, Campestrini, Delogu, Kiepulski 1,

Marzocchini, Nardin 5, Pereira 5, Spanu, Stabellini 5, Taurian 3, Vieyra 4. All.: Luigi Passino.

Arbitri: Simone - Monitillo.

Risultati 5^ giornata: Fondi-Trieste 24-21, Appiano-Bressanone 24-30, Pressano-Siracusa 25-18, Acqua & Sapone Junior Fasano-Sassari 28-32. Molteno-Bolzano 23-32, Cassano Magnago-Conversano 29-27. Rinviata Siena-Merano, ha riposato il Cingoli.

Classifica: Bolzano10(5),CassanoMagnago8(4),Sassari7(4),Pressano6(3),

Conversano 6 (4), Trieste 6 (5), Siena 5 (4), Bressanone 4 (5), Merano 3 (2) Acqua & Sapone

Junior Fasano 2 (5), Appiano 2 (5), Fondi 2 (5), Siracusa 2 (5), Cingoli 1 (5), Molteno 0 (4). Tra parentesi le gare disputate.

Prossimo turno (mercoledì 7 ottobre): Cingoli-Molteno, Bressanone-Bolzano, Conversano- Acqua & Sapone Junior Fasano, Merano-Appiano, Trieste-Pressano, Sassari-Cassano Magnago, Fondi-Siena.