L’Acqua & Sapone Junior Fasano ospita il Sassari per la 5^ giornata della Serie A Beretta

Torna tra le mura amiche l’Acqua & Sapone Junior Fasano, che alle ore 20 di oggi, sabato 3 ottobre, ospiterà nella palestra Zizzi la Raimond Handball Sassari nel match valido per la 5^ giornata della Serie A Beretta. La formazione biancazzurra è reduce dalla sconfitta rimediata sabato scorso a Bolzano, ed intende riscattarsi presentandosi a ranghi completi all’insidiosa sfida contro la compagine sarda, che ha invece riposato nel turno precedente.

«I miei ragazzi hanno lavorato duramente per affrontare questa serie intensa di tre partite in otto giorni – dichiara il tecnico Francesco Ancona – a partire da questa durissima gara contro il Sassari, squadra che sulla carta parte favorita per la vittoria finale. Non intendiamo comunque recitare la parte di vittima sacrificale e daremo battaglia sul campo dal primo minuto per cercare di portare a casa il risultato».

Come si evince dalle parole del coach fasanese, è dunque decisamente attrezzato quest’anno l’organico del team sardo, arricchito dagli arrivi in estate del terzino destro Vieyra, del portiere Kiepulski, dell’ala sinistra Marzucchini e del pivot Campestrini, e tra le cui file figurano atleti azzurri del calibro di Stabellini e Pereira e gli ex Junior Brzic e Taurian.

Arbitreranno l’incontro, a porte chiuse e visibile gratuitamente sul portale Eleven Sports, i sig.ri Francesco Simone e Pietro Monitillo, con il quadro della 5^ giornata completato dalle sfide Fondi-Trieste, Appiano-Bressanone, Pressano-Siracusa, Molteno-Bolzano e Cassano Magnago-Conversano. Rinviata Siena-Merano a causa della persistente quarantena imposta causa covid alla società alto-atesina dalle autorità competenti. Riposerà infine il Cingoli.