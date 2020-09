Oggi l’Acqua & Sapone Junior Fasano in trasferta altoatesina

Seconda trasferta stagionale nella Serie A Beretta 2020/21 per l’Acqua & Sapone Junior Fasano, impegnata alle ore 18 di oggi, sabato 26 settembre, in casa della capolista Bolzano.

Dopo la vittoria conquistata nello scorso weekend contro il Siracusa, la formazione allenata da Francesco Ancona ha intenzione di dare continuità al proprio percorso, forte anche del processo di crescita dei nuovi arrivati sempre più integrati con il resto della rosa. Certamente quella in terra altoatesina non si prospetta una gara facile, con il team bolzanino che ha vinto tutte e tre le gare finora disputate e che ritroverà al PalaGasteiner anche parte del proprio pubblico (100 biglietti a disposizione, terminati in poche ore). Tante le novità estive nel roster del Bolzano, a partire dalla guida tecnica, ora nelle mani di Mario Sporcic nella doppia veste di allenatore giocatore, per poi proseguire con l’arrivo tra gli altri del portiere Hermones, dell’ala sinistra Greganic, e degli ex Junior Marino e Venturi, che hanno fatto fronte alle partenze di Volarevic, Arcieri, Halilkovic e Gaeta.

«Così come noi, anche il club altoatesino ha cambiato tanto quest’anno – dichiara l’atleta biancazzurro Paolo De Santis – con l’organico che si conferma di altissimo livello e con il team che resta la squadra da battere, essendo tra l’altro il Bolzano l’unica compagine ad aver conquistato titoli ufficiali la scorsa stagione, Supercoppa e Coppa Italia. Questa sfida inoltre è quella che ha deciso quasi tutte le competizioni degli ultimi anni, ed è pertanto sicuramente una gara molto attesa ed entusiasmante. Siamo consapevoli delle difficoltà del match, ma anche della nostra forza, pertanto siamo convinti di poter disputare una buona partita, consci dei nostri come dei loro punti deboli e sfruttando al massimo le nostre migliori armi, compattezza difensiva e velocità».

A dirigere l’incontro di oggi saranno i sig.ri Angelo Castagnino e Sebastiano Manuele, con il quarto turno della Serie A Beretta 2020/21 completato dalle gare Siracusa-Fondi (16.30), Cingoli-Trieste (18), Bressanone-Conversano (19) ed Appiano Siena (19). Riposerà il Sassari. Rinviate invece Merano-Cassano Magnago e Molteno-Pressano a causa di un’accertata positività Covid tra le file del sodalizio altoatesino, con il team moltenese, ultimo avversario di questi ultimi, precauzionalmente fermo in questo weekend.

Disputato mercoledì il recupero tra Siracusa e Conversano della seconda giornata, conclusosi con la vittoria esterna dei pugliesi per 29-34, questa la classifica attuale: Cassano Magnago e Bolzano 6, Sassari 5, Conversano*, Pressano* e Trieste 4, Merano* e Siena 3, Bressanone, Acqua & Sapone Junior Fasano e Appiano 2, Cingoli 1, Siracusa, Molteno e Fondi 0. *Riposo effettuato.

Ricordiamo infine che tutti gli incontri del campionato sono visibili gratuitamente in diretta streaming sul portale Eleven Sports, disponibile su pc, smartphone e smart TV, previa rapida registrazione al sito www.elevensports.it