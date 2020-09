Vittoria dell’Acqua & Sapone Junior Fasano contro il Teamnetwork Albatro Siracusa

Primo successo stagionale per l’Acqua & Sapone Junior Fasano, vittoriosa per 30-28 sulla Teamnetwork Albatro Siracusa al termine di una gara dai due volti.

Meglio infatti la compagine ospite nel primo tempo, che dopo un avvio equilibrato vedeva i ragazzi allenati da Peppe Vinci, trascinati da Cuello (miglior marcatore di serata con 9 reti), spingersi sino al +4 del 20’ (6-10). Meno di un minuto dopo però ci pensava Vito Fovio a neutralizzare un sette metri, vanificando il +5 ospite, e a dare così la scossa ai padroni di casa, i quali nei frangenti finali della frazione ricucivano il gap fino al -1 dell’intervallo (12- 13).

Il pareggio fasanese giungeva nelle prime fasi della ripresa (14-14 al 32’), con la Junior che, guidata in particolar modo dalla regia di Albin Jarlstam e dalla dirompente freschezza dei giovani Tommaso De Angelis e Davide Notarangelo, piazzava tra il 38’ ed il 40’ il break di 3-0 che portava al sorpasso ed al primo e decisivo allungo biancazzurro (20-17). Il vantaggio di Flavio Messina e compagni arrivava in seguito sino al +5 (24-19 al 47’), con il team siciliano che nei momenti conclusivi della sfida riusciva solo a rendere meno amaro il passivo. Il match si chiudeva infatti sul 30-28 in favore del club pugliese che, conquistati i primi due punti della Serie A Beretta 2020/21, dovrà ora dedicarsi a preparare con più serenità e consapevolezza dei propri mezzi la trasferta di Bolzano di sabato prossimo.

«Non abbiamo disputato una grandissima partita, ma sono molto soddisfatto per la reazione che abbiamo avuto nel secondo tempo – dichiara il tecnico Francesco Ancona – quando con un cambio di atteggiamento ed alzando i ritmi abbiamo portato a casa l’incontro. Dobbiamo assolutamente insistere sull’intensità e sulla velocità, caratteristiche che devono essere la nostra peculiarità principale non avendo nella media una struttura fisica pari a quella di altre squadre. Con il prosieguo del processo d’integrazione dei nuovi arrivati giungerà presto anche il bel gioco, senza perdere mai di vista l’obiettivo primario della nostra società, che è sempre quello di far crescere al meglio i nostri giovani. Testa comunque ora al prossimo impegno a Bolzano, consapevoli che in questo torneo equilibrato possiamo giocarcela con tutti».

TABELLINO

Acqua & Sapone Junior Fasano – Teamnetwork Albatro Siracusa 30-28 (12-13 p.t.) Acqua & Sapone Junior Fasano: Fovio, Vinci, Sibilio, Angeloni, Angiolini 1, Beharevic, T. De Angelis 6, A. De Angelis, Franceschetti 4, Grassi, Jarlstam 5, Notarangelo 6, Pignatelli, Pugliese 4, De Santis, Messina 4. All.: Francesco Ancona.

Teamnetwork Albatro Siracusa: Nobile, Grande, Cuello 9, Vanoli 4, Canete 2, Pola 2, Burgio, Lo Bello 2, Murga, Quattrocchi, Sortino 1, Bobicic 4, Mizzoni 4, Cuzzupè. All.: Peppe Vinci.

Arbitri: Dionisi – Maccarrone.

Risultati 3^ giornata Serie A Beretta 2020-21: Sassari-Fondi 26-16, Bolzano-Appiano 34- 32, Trieste-Siena 24-24, Acqua & Sapone Junior Fasano-Siracusa 30-28, Merano-Molteno 32-28, Pressano-Bressanone 26-25, Cassano Magnago-Cingoli 31-29. Ha riposato il Conversano.

Classifica: Cassano Magnago e Bolzano 6, Sassari 5, Pressano* e Trieste 4, Merano* e Siena 3, Conversano**, Bressanone, Acqua & Sapone Junior Fasano e Appiano 2, Cingoli 1, Siracusa *, Molteno e Fondi 0. *Una gara in meno, ** due gare in meno. Siracusa- Conversano si recupera mercoledì 23 settembre.

Prossimo turno: Siracusa-Fondi, Bolzano-Acqua & Sapone Junior Fasano, Cingoli-Trieste, Bressanone-Conversano, Appiano-Siena, Merano-Cassano Magnago, Molteno-Pressano. Riposa il Sassari.