Oggi in campo l’Acqua & Sapone Junior Fasano contro la Temnetwork Albatro Siracusa

Torna tra le mura amiche della palestra Zizzi l’Acqua & Sapone Junior Fasano, che alle 19 di oggi, sabato 19 settembre, ospiterà la Temnetwork Albatro Siracusa nell’incontro valido per la terza giornata della Serie A Beretta 2020/21.

Dopo le due sconfitte rimediate nelle prime due sfide di campionato, ha l’obbligo di riscattarsi la compagine allenata da Francesco Ancona, che ha l’intera rosa a disposizione per conquistare i primi punti stagionali. Decisa a tal proposito la carica di capitan Flavio Messina: «Rispettiamo come sempre i nostri avversari, ma domani dobbiamo vincere e convincere. È necessario far bene per dimenticare la partenza complicata, per far crescere la nostra autostima e per affrontare le prossime sfide consapevoli dei nostri mezzi».

Tornato quest’anno in massima serie, il Siracusa ha esordito con una sconfitta per 26-17 in trasferta a Cassano Magnago, per poi riposare forzatamente lo scorso weekend a causa di un caso Covid tra le file della sfidante Conversano. Allenato da Giuseppe Vinci, il team siciliano giungerà in terra pugliese priva dell’infortunato Gianluca Vinci, ma forte degli ex Maximo Murga e Marko Bobicic (proveniente dal Cologne) e degli altri neoacquisti Javier Grande, Matteo Pola, Dario Quattrocchi e Tomas Valentin Caňete.

Dirigeranno l’incontro i sig.ri Carlo Dionisi e Stefano Maccarone, con il quadro del terzo turno della Serie A Beretta completato dalle gare Sassari-Fondi, Bolzano-Appiano, Trieste- Siena, Merano-Molteno, Pressano-Bressanone e Cassano Magnago-Cingoli. Riposa invece il Conversano.

Tutte le partite, compresa quella dell’Acqua & Sapone Junior Fasano, saranno trasmesse in diretta streaming sul portale Eleven Sports. È sufficiente registrarsi sul sito www.elevensports.it con le sfide disponibili o sullo stesso sito internet, o scaricando l’omonima app per smartphone e tablet, oppure analogamente tramite dispositivi quali Chromecast, Android TV o Amazon Fire per vedere i match direttamente sulla propria Smart TV.