Acqua & Sapone Junior Fasano in campo oggi a Trieste nella prima gara esterna del campionato

Prima trasferta della Serie A Beretta 2020/21 per l’Acqua & Sapone Junior Fasano, impegnata alle ore 19 di oggi, sabato 12 settembre, in casa della Pallamano Trieste.

Dopo lo sfortunato stop interno di misura contro il Siena della settimana scorsa, non è venuto meno l’entusiasmo in casa biancazzurra, il cui gruppo ha visto finalmente aggregarsi il pivot Emiliano Franceschetti, giunto lunedì dall’Argentina e già distintosi in questi giorni per condizione atletica ed intesa con i compagni. Intera rosa a disposizione dunque per il tecnico Francesco Ancona, il cui team è fortemente motivato a far bene ed a muovere la classifica in terra giuliana, pur conscio della forza di un avversario beffato nell’ostico match d’esordio a Sassari dove i locali solo allo scadere impattavano sul 24-24.

Grande protagonista nella circostanza è stato Gianluca Dapiran, autore di 10 reti e fresco di ritorno nella sua Trieste dopo la positiva esperienza in Spagna. L’ala sinistra azzurra rappresenta il principale colpo di mercato estivo del club più vincente d’Italia, giunto in questa stagione ai 50 anni di attività e fresco di cambio di guida al vertice, con Alessandra Orlich che ha preso il posto dello storico presidente Giuseppe Lo Duca. Marko Milovanovic, Adam Bratkovic e Nikola Arsenic (finora indisponibile) sono gli altri volti nuovi della squadra allenata da Andrea Carpanese, costretto a rinunciare all’infortunato Jan Radojkovic.

Chiamati a dirigere l’incontro del Pala Chiarbola sono i sig.ri Stefano Riello e Niccolò Panetta, con il quadro della 2^ giornata completato dalle sfide Cingoli-Merano, Fondi- Bolzano, Siena-Sassari, Bressanone-Cassano Magnago ed Appiano-Molteno. Riposa il Pressano. Rinviata invece a data da definirsi la gara Siracusa-Conversano, a causa di un’accertata positività al Covid-19 tra i tesserati della società barese.

Tutte le partite, compresa quella dell’Acqua & Sapone Junior Fasano, saranno trasmesse in diretta streaming sul portale Eleven Sports. È sufficiente registrarsi sul sito www.elevensports.it con le sfide disponibili o sullo stesso sito internet, o scaricando l’omonima app per smartphone e tablet, oppure analogamente tramite dispositivi quali Chromecast, Android TV o Amazon Fire per vedere i match direttamente sulla propria Smart TV.