Il Cocoon Fasano ha ufficialmente chiuso il mercato in entrata dopo aver definito ben cinque nuovi arrivi, ovvero: Giovanni Castellana (dall'Olympique Ostuni, Serie B), laterale classe '94, Alessio Santoro (ex Martina Futsal Academy), laterale classe '97, Nicola Cardone (New Team Putignano, Serie C1), centrale classe '90, Giuseppe Labate, portiere classe '87 e Giorgio Cardone (Itria Football Club, Serie B), laterale classe '97.

Mentre, con l'arrivo del preparatore dei portieri, Francesco Gnisci, è stato completato lo staff tecnico di mister Monopoli.

Nella serata di mercoledì 9 settembre ha preso il via la preparazione atletica del Cocoon Fasano. Sono quindici i convocati alla ripresa degli allenamenti, tra cui i portieri: Giuseppe Labate, Gabriele Nardone e Donato Passiatore; i centrali: Giuseppe Bellini, Nicola Cardone e Francesco Martellotta; i laterali: Luigi Angelini, Giorgio Cardone, Giovanni Castellana, Donato Sabatelli, Alessio Santoro e Pietro Vinci; e i pivot: Francesco Fornaro, Giovanni Giannoccaro e Donatello Olivieri.

Il tutto si svolgerà sotto la supervisione del preparatore fisico Raffaello Comes, del preparatore dei portieri Francesco Gnisci e con la dovuta attenzione del fisioterapista Amedeo Cavaliere, coadiuvati dal coach Pietro Monopoli.

Il sodalizio biancoazzurro si sta muovendo con circa un mese di anticipo dall'inizio delle gare ufficiali, in modo tale da poter riprendere nelle condizioni ottimali, dato anche il lungo stop forzato, che sicuramente si farà sentire nelle gambe dei calcettisti.