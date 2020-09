Sconfitta per l’Acqua & Sapone Junior Fasano contro l’Ego Handball Siena

Parte con una sconfitta di misura la Serie A Beretta 2020/21, superata per 26-27 dalla Ego Siena negli ultimi istanti di una sfida dagli equilibri altalenanti e ricca di emozioni.

Ottimo l’avvio dei padroni di casa, che trascinati dalle reti di Albin Jarlstam (miglior realizzatore di serata con 10 marcature) e del giovanissimo Tommaso De Angelis si spingevano fino al 9-5 del 13’. Una serie di esclusioni temporanee tra le file biancazzurre favoriva il ritorno degli ospiti, che impattavano sul 13-13 al 24’ ed allungavano nel finale di frazione, rientrando all’intervallo in vantaggio di tre lunghezze (14-17). Nelle fasi iniziali della ripresa la compagine toscana toccava anche il +5 (16-21 al 36’), per poi lasciar spazio alla rimonta di Flavio Messina e compagni, che, pur rallentati da una serie di errori sul fronte offensivo (tra cui quattro sette metri non concretizzati), rimontavano fino al -1 del 49’ (22-23). Negli ultimi 10’ l’inerzia dell’incontro sembrava passare completamente nelle mani dei locali, che, con un parziale di 3-0 tra il 55’ ed il 58’, rimettevano la testa avanti portandosi dal 23-25 al 26-25, non riuscendo però poi a gestire con la necessaria lucidità i frangenti conclusivi della sfida, nei quali il Siena trovava il guizzo giusto per l’ultimo e decisivo break che chiudeva la contesa sul 26-27.

«Peccato per il risultato finale – dichiara il tecnico Francesco Ancona – ma la squadra ha risposto bene per buoni tratti della partita, dimostrando di potersela giocare con tutti. Purtroppo abbiamo commesso troppi errori al tiro, tra sette metri non realizzati e conclusioni dai sei metri, non riuscendo poi a gestire al meglio il finale quando comunque eravamo riusciti a riportarci avanti. Lavoreremo duramente su questi aspetti per migliorare ed essere ancora più pronti alle prossime sfide».