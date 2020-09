Al via la Serie A Beretta 2020/21 con Acqua & Sapone Junior Fasano - Ego Handball Siena

Avrà inizio oggi, sabato 5 settembre, la Serie A Beretta 2020/21, che nella sua prima giornata vedrà alle ore 19 l’Acqua & Sapone Junior Fasano affrontare in casa l’Ego Handball Siena. Cinque mesi dopo la brusca interruzione causata dall’emergenza Covid, è dunque finalmente ora di tornare in campo, con Flavio Messina e compagni subito chiamati ad una sfida ostica contro la formazione toscana allenata dalla vecchia conoscenza Branko Dumnic e nella quale figurano gli ex Giovanni Pavani, Raul Bargelli ed Umberto Bronzo.

Fresco di rientro in Puglia dopo una stagione in terra senese è invece Vito Fovio, che, unitamente al già citato capitano ed agli altri esperti Paolo De Santis e Zeljko Beharevic, farà da chioccia ad un gruppo giovane e ricco di esordienti come i fratelli Tommaso e Alessandro De Angelis, Simone Sibilio, Alessandro Savino e Leonardo Boggia. Alla prima in casacca biancazzurra anche lo svedese Albin Jarlstam, mentre non è ancora giunto a Fasano Emiliano Franceschetti, bloccato in Argentina da problemi logistici legati all’emergenza sanitaria mondiale.

Numerosi i volti nuovi anche nelle file degli ospiti, tra cui spiccano i veterani Luiz Felipe Gaeta (proveniente dal Bolzano) e Pablo Marrochi (tornato in Italia dopo una serie di esperienze all’estero), ed il prolifico Bozidar Nikocevic, terzo miglior realizzatore della scorsa stagione con la maglia del Pressano.

L’incontro, che si disputerà rigorosamente a porte chiuse a causa delle norme vigenti relative al Covid, sarà arbitrato dai sig.ri Marcello Carrino e Stefano Pellegrino, con il quadro completo della 1^ giornata completato dalle gare Cassano Magnago-Siracusa (ore 15), Bolzano-Cingoli (ore 18), Sassari-Trieste (ore 18.30), Conversano-Fondi (ore 19), Molteno-Bressanone (ore 19) e Pressano-Appiano (ore 16 di domenica 6 settembre). Riposa il Merano.

«Abbiamo svolto un’ottima preparazione precampionato – dichiara il tecnico Francesco Ancona alla vigilia del match – ed anche le quattro gare amichevoli disputate nelle ultime settimane ci hanno dato importanti indicazioni. Ci attende domani una sfida impegnativa, ma siamo consapevoli che possiamo giocarcela con tutti, iniziando nel migliore dei modi questa stagione».

Tutte le partite della Serie A Beretta 2020/21 saranno trasmesse gratuitamente in diretta sul portale Eleven Sports, previa rapida registrazione sul sito www.elevensports.it. Le sfide saranno poi visibili o sullo stesso sito internet, o scaricando l’omonima app per smartphone e tablet, oppure analogamente tramite dispositivi quali Chromecast, Android TVoAmazonFirepervedereimatchdirettamentesullapropriaSmartTV.Andrà invece in diretta streaming alle 20.30 di oggi, venerdì 4 settembre, sulla pagina Facebook dell’Acqua & Sapone Junior Fasano (https://www.facebook.com/Junior.Fasano/), la conferenza stampa di presentazione dell’incontro di domani. Nel corso della stessa, alla quale parteciperanno Francesco Ancona e Flavio Messina, saranno inoltre svelate le divise ufficiali della stagione 2020/21 e la speciale maglia celebrativa dei quaranta anni di attività della società, in vendita su prenotazione a partire dalla prossima settimana.