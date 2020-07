Acqua & Sapone Junior Fasano, diramati i calendari della Serie A Beretta 2020/21

Sono stati pubblicati nel pomeriggio di ieri, 23 luglio, i calendari della Serie A Beretta 2020/21, competizione che vedrà sfidarsi quindici compagini in un girone unico all’italiana, con gare di andata e ritorno, che si concluderà il 2 giugno 2021 e che non prevede play-off scudetto per l’assegnazione del titolo.

Il match d’esordio, in programma per il 5 settembre, vedrà l’Acqua & Sapone Junior Fasano affrontare il Siena tra le mura amiche della palestra Zizzi, mentre nella prima trasferta, sette giorni dopo, il team allenato da Francesco Ancona scenderà in campo a Trieste. Tre le gare infrasettimanali, 7 ottobre e 24 marzo, coincidenti con il derby pugliese della 6^ giornata contro il Conversano, e 2 giugno, festivo e corrispondente all’ultimo impegno stagionale. Turno di riposo infine all’8^ per Flavio Messina e compagni.

Calendario completo:

1^ giornata: Fasano-Siena (5 settembre/30 gennaio) 2^ giornata: Trieste-Fasano (12 settembre/6 febbraio)

3^ giornata: Fasano-Siracusa (19 settembre/20 febbraio) 4^ giornata: Bolzano-Fasano (26 settembre/27 febbraio) 5^ giornata: Fasano-Sassari (3 ottobre/20 marzo)

6^ giornata: Conversano-Fasano (7 ottobre/24 marzo) 7^ giornata: Fasano-Appiano (10 ottobre/27marzo) 8^ giornata: Riposo (17 ottobre/3aprile)

9^ giornata: Molteno-Fasano (24 ottobre/10 aprile) 10^ giornata: Fasano-Pressano (31 ottobre/17 aprile)

11^ giornata: Bressanone-Fasano (14 novembre/8 maggio) 12^ giornata: Fasano-Merano (21 novembre/15 maggio) 13^ giornata: Cingoli-Fasano (28 novembre/22 maggio) 14^ giornata: Fondi-Fasano (5 dicembre/29 maggio)

15^ giornata: Fasano-Cassano Magnago (12 dicembre/2 giugno)