Tempo di stage azzurri per quattro under della Junior Fasano

In attesa dell’avvio della preparazione atletica in vista della Serie A Beretta (così rinominata grazie all’importante accordo ieri notificato con la nota azienda di salumi lombarda), è tempo di stage con la maglia della nazionale per quattro under della Junior Fasano. I primi ad essere stati impegnati sono Davide Notarangelo (classe 2000) e Davide Pugliese (classe 2001), convocati a Chieti dal 26 giugno al 10 luglio scorsi per due settimane di lavoro con la selezione azzurra Under 20, radunatasi insieme alla compagine Senior.

Sempre in terra abruzzese a partire da ieri, 17 luglio, e sino al 24 luglio prossimo, è invece turno di stage per nazionale Under 18, tra i cui convocati figurano i giovanissimi Tommaso De Angelis (classe 2005) e Gianluca Grassi (classe 2004), il primo dei quali non ha ancora compiuto quindici anni.

Si comunica infine che nei prossimi giorni saranno ufficializzate ulteriori novità e tutti i confermati della rosa della scorsa stagione.