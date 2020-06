Approdano alla Junior i giovani Alessandro e Tommaso De Angelis

La Junior Fasano comunica che avrà a disposizione per la prossima stagione i fratelli Alessandro e Tommaso De Angelis, rispettivamente classe 2003 e 2005, proseguendo nell’attività di ricerca e valorizzazione dei migliori prospetti nazionali.

I due atleti provenienti dalla Lions Teramo, si sono infatti già messi in evidenza non solo nei campionati giovanili, ma anche in prima squadra collezionando presenze nelle ultime stagioni tra Serie B e Serie A2.

Alessandro, di ruolo centrale, e Tommaso, ala sinistra, sono inoltre figli d’arte, essendo ex pallamanisti sia il padre Roberto De Angelis (ala destra), che la madre, Tiziana Rofi (pivot scudettata con presenze in nazionale).

«Sono molto contento di poter lavorare con questi ragazzi – dichiara il tecnico Francesco Ancona – il cui potenziale è importante e che certamente potranno dare il loro contributo sia in Serie A1 accanto ai più esperti, che tra gli under insieme ai tanti prospetti locali pronti ad emergere».