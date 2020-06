Movimenti in entrata per la Junior Fasano: arriva il pivot argentino Emiliano Franceschetti

Ancora movimenti in entrata per la Junior Fasano, che ufficializza l’accordo con Emiliano Franceschetti, pivot argentino classe ‘92.

Protagonista del locale massimo campionato nazionale sin dall’età di diciassette anni, l’atleta sudamericano proviene dal Club Manuel Dorrego, società nella quale ha indossato nelle ultime sei stagioni la fascia di capitano, lottando costantemente al vertice dei tornei disputati.

Queste le prime dichiarazioni di Emiliano Franceschetti, che affiancherà nel cuore delle difese avversarie il giovane fasanese Gianluca Grassi: «Sono molto felice di affrontare questa nuova avventura, che mi vedrà giocare per la prima volta lontano dalla mia terra. Sono comunque sicuro di andare in una squadra ed in una città che mi farà sentire come se fossi a casa, avendo avuto ottime rassicurazioni dal mio amico Guido Riccobelli».