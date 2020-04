Convocata per oggi la conferenza stampa della Junior Fasano in merito alle decisioni federali

Si svolgerà alle 18.30 di oggi, mercoledì 15 aprile, in diretta streaming sulla pagina Facebook della società (https://www.facebook.com/Junior.Fasano/) una conferenza stampa convocata per delineare un'analisi della situazione tecnico-organizzativa, nonché sanitaria, e susseguenti eventuali e possibili proposte per il futuro.

Interverranno alla stessa per il sodalizio biancazzurro il presidente Francesco Renna, il general manager Angelo Dicarolo ed il tecnico Francesco Ancona.