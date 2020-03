Trasferta a porte chiuse a Pressano per la Junior Fasano

Si prospetta un turno decisamente anomalo per la massima serie nazionale di pallamano, che vedrà l’intera 7^ giornata di ritorno disputata a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus. Non sarà dunque da meno la sfida che vedrà impegnata la Junior Fasano a Lavis in casa del Pressano, affrontato solo due settimane fa nei quarti della Final8 di Coppa Italia, con il match che fu vinto per 25-23 dai trentini al termine di un incontro equilibrato e combattuto.

Flavio Messina e compagni hanno quindi immediata occasione di riscattarsi, dando seguito all’ottima prova mostrata sabato scorso contro il Siena, che solo nel finale riusciva ad impattare dopo aver inseguito per tutta la gara. Non sarà comunque un’impresa semplice quella di tornare dalla lunga trasferta con l’intera posta in palio, considerando che il Pressano, vittorioso all’andata a Fasano per 35-30, dal canto suo ha perso le ultime tre gare di campionato e necessita di punti importanti per confermare il piazzamento in zona Play-Off.

La partita, che avrà inizio alle ore 20 e sarà trasmessa in diretta streaming su www.pallamano.tv, sarà arbitrata dai sig.ri Alessandro Colombo e Stefano Fabbian. Completeranno il 20° turno le sfide Brixen-Gaeta, Trieste-Merano, Eppan-Cologne, Cassano Magnago-Fondi, Bozen- Conversano e Siena-Sassari.

In settimana intanto sono state recuperate due delle gare non disputate nello scorso turno, Merano-Eppan terminata 24-28 e Cologne-Cassano Magnago, conclusa sul 19-27 con la classifica aggiornata che si presenta dunque così:

Conversano 32, Bolzano* 28, Siena e Cassano Magnago* 27, Sassari* 25, Brixen 24,

Pressano 17, Merano 16, Junior Fasano* 14, Fondi 13, Eppan 12, Trieste* e Gaeta* 10, Cologne 5. *Una partita da recuperare.