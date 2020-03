Pareggio per la Junior Fasano contro il Siena

È mancata solo la ciliegina sulla torta per coronare con un successo l’ottima prestazione messa in mostra ieri dalla Junior Fasano, fermata sul 22-22 dal Siena al termine di una partita condotta praticamente per l’intero arco del match. Il 5-0 di parziale dell’avvio testimoniava l’impatto più che positivo all’incontro dei padroni di casa, perfetti sul fronte difensivo ed efficaci in avanti, con la compagine toscana che si sbloccava solo dopo 10’, accorciando poi fino al -2 del 19’ (7-5). Sul finale di frazione Flavio Messina e compagni allungavano nuovamente sul +4 (rientrando negli spogliatoi sul 15-11), ma non riuscivano a proseguire con gli stessi ritmi nei primi minuti della ripresa, quando gli ospiti chiudevano la propria porta ed impattavano al 35’ sul 15-15. La Junior si sbloccava dopo 7’ e rimetteva la testa avanti, senza però più andare sul +2, con il match che si rendeva decisamente combattuto ed equilibrato, e con i toscani sempre capaci di pareggiare il ripetuto +1 del team fasanese. A poco più di 4’ dal termine il Siena giungeva per la prima volta a condurre la sfida (21-22), con i locali che però raggiungevano il definitivo pari a 2’ dalla sirena, non riuscendo poi nel palpitante ed emozionante finale a piazzare il colpo decisivo, portando a casa una vittoria che negli ultimi istanti sarebbe potuta essere conquistata da entrambe le formazioni ma che sarebbe stata certamente più meritata dalla squadra pugliese.

«Abbiamo confermato quanto di buono fatto già in Coppa Italia la scorsa settimana – dichiara a fine partita il tecnico fasanese Francesco Ancona – Certo c’è molto rammarico per non aver sfruttato la palla per portare in casa l’intera posta in palio, ma il percorso di crescita è evidente e dobbiamo continuare così».

Tabellino

Junior Fasano-Ego Handball Siena: 22-22 (15-11 p.t.)

Junior Fasano: Pavani, Grassi 1, P. De Santis, Angiolini 8, Angeloni, Colella, Pugliese 2, Palmisano, Notarangelo 3, Messina 3, L. De Santis, Errico, Beharevic, Knezevic 3, Pignatelli 2, Bargelli. All.: Francesco Ancona.

Ego Handball Siena: Leban, Borgianni 1, Vermigli, Amato 5, Pasini, Kasa 4, Bronzo 3, Radovcic 4, Yousefinezhad 2, Fovio, Florio, Riccobelli 2, Del Medico 1. All.: Boris Lisica.

Arbitri: Castagnino-Manuele.

Risultati 6^ giornata di ritorno: Conversano-Pressano 23-21, Junior Fasano-Siena 22-22, Fondi- Brixen 33-30. Rinviate per l’emergenza Coronavirus le gare Merano-Eppan (4/03), Cologne-Cassano Magnago (4/03), Gaeta-Bolzano (18/03) e Sassari-Trieste (11/04).

Classifica: Conversano 32, Bolzano* 28, Siena 27, Cassano Magnago** e Sassari* 25, Brixen 24,

Pressano 17, Merano* 16, Junior Fasano* 14, Fondi 13, Eppan*, Gaeta* e Trieste* 10, Cologne* 5.

*Una partita in meno, **due partite in meno. Da rigiocare Junior Fasano-Cassano Magnago. Prossimo turno: Cassano Magnago-Fondi, Bozen-Conversano, Brixen-Gaeta, Siena-Sassari, Pressano-Junior Fasano, Trieste-Merano, Eppan-Cologne.